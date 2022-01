Az új évben is folytatta nagyszerű sorozatát a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata, Fehérváron aratott parádés sikerének köszönhetően már sorozatban öt győzelemnél tart Jorgosz Vovorasz együttese. A hétközi forduló után is egy rangadó vár Polyák Lászlókra, hiszen szombaton a jelenleg második helyen álló Szolnok látogat az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba - írja a deac.hu.

Bőven van törleszteni valója a DEAC kosarasainak Tisza-parti riválisukkal szemben, hiszen amellett, hogy az Olajbányász az előző kiírás elődöntőjében 3-1 arányban legyőzte a hajdúságiakat, ősszel a 4. fordulóban egy végletekig kiélezett mérkőzésen 79-78-ra diadalmaskodtak Szolnokon. A piros-feketék 12-4-es mérlegüknek köszönhetően jelenleg a tabella második pozícióját foglalják el, míg a cívisvárosiak két győzelemmel lemaradva a negyedik helyen tanyáznak.

Gasper Potocnik gárdája a magabiztos szezonkezdés után kisebb hullámvölgybe került az utóbbi időben, de rutinos játékosainak köszönhetően több kiélezett végjátékot is sikerült megnyerniük, így továbbra is tartják előkelő pozíciójukat. December második felében egy egylabdás mérkőzésen tudtak nyerni a sereghajtó ZTE otthonában, majd a szintén a mezőny utolsó harmadába tartozó Oroszlányt is csak hosszabbítás után tudták verni hazai pályán. Szegeden már megbosszulta magát a formahanyatlás, s bár a Paks elleni győzelemmel már kezdtek kijönni a gödörből, az év első mérkőzésén otthon szenvedtek 15 pontos vereséget a Falco ellen.

A DEAC ezzel szemben kiváló formába lendült az elmúlt hetekben, mely egyrészt a sérülésből visszatérőknek, másrészről a novemberi válogatott szünetben kinevezett új vezetőedző, Jorgosz Vovorasz munkájának köszönhető. Teljes kerettel ugyanakkor a görög szakember irányítása alatt sem sikerült még felállnia a csapatnak, nem lesz ez másképp szombaton sem, hiszen COVID protokoll alatt álló Kovács Ákos biztosan nem játszhat majd, de Djordje Drenovac játéka is kérdéses még.