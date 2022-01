A DEAC női futsalosai vasárnap délután a Tolnával találkoztak az NB I.-ben. Talán nincs olyan cívisvárosi drukker, aki ne tudná, hogy az előző idényben ez a két csapat vívta a bajnoki döntőt, amit végül a DEAC nyert meg. Ebben az idényben hazai környezetben már 6-1-es győzelmet arattak Reveland Zoltán tanítványai ellen, és most is hasonló volt a rangadó forgatókönyve – írja a deac.hu.

Horváth Viktória lövése okozott először riadalmat a hazaiaknak, de a játékszer az oldalhálóban kötött ki.

A másik oldalon Szalkai Kitti dolgoztatta meg Torma Lillát, de a debreceni kapus eszén nem tudott túljárni. Nem sokkal később Nagy Anikó mentett nagyot, így maradt a 0-0. A hatodik percben Horváth fülelt le egy passzt, majd tíz méterről a kapu jobb oldalába bombázott. A folytatásban az ellenfél birtokolta többet a labdát, ám sokáig nem találta a rést a védőfalon. A tizenkettedik minutumban egy debreceni megingást Kiss Gréta büntetett meg. A szünet előtt Üveges Katalin kiváló berúgása megtalálta Nagy Anikót, akinek a hatoson belül leadott pörgetése a gólvonalon túlra jutott.

A második félidő alaphangját Üveges adta meg; a csapatkapitány próbálkozását először még blokkolták, ám a lecsorgó labdát már a hosszú sarokba küldte.

Üveges a negyedik debreceni találatból is kivette a részét, ugyanis remekül indított, az akciót végül Krascsenics Csilla fejezte be. A házigazda próbált kozmetikázni az álláson, de szerencséje sem volt, mivel Szalkai lökete a lécen csattant. A nagyon aktív Üveges szép szólót mutatott be, de a kísérletét Kulcsár Panna megfogta. A végén még Sovány Liza is beköszönt, ő egy kipattanó labdát pofozott be néhány méterről.

– A mérkőzés előtt azt mondtam a lányoknak, hogy ha olyan fegyelmezetten tudunk játszani, mint az őszi találkozón, akkor nem lesz gond. Úgy gondolom, a kulcs a védekezésünk volt, ami kisebb hibáktól eltekintve jól működött, emellett a helyzetkihasználásunkat sem érheti kritika. A csapat összes tagja kivette a részét a sikerből, ezt mutatja az is, hogy minden találatunkat más játékos szerezte. De a gólszerzők mellett mindenki sokat tett bele ebbe a meccsbe, a mai győzelem egyértelműen a csapatmunka érdeme. Összességében jó iramú mérkőzést játszottunk, és a hazai nézőknek köszönhetően a hangulat is remek volt – összegzett Quirikó Vivien vezetőedző.

A DEAC ezzel a szép sikerrel stabilizálta az első helyét a tabellán. Krascsenicsék a következő fordulóban a budaörsieket fogadják a DESOK-ban, a meccset jövő vasárnap rendezik meg.

NB I. 10. forduló

2F-Bau Tolna-Mözs-DEAC 1-5 (1-2)

gólszerzők: Kiss G. (12.), ill. Horváth V. (6.), Nagy A. (18.), Üveges (22.), Krascsenics (24.), Sovány (40.)

A DEAC összeállítása: Torma – Fülöp, Üveges, Krascsenics, Horváth V. Cserék: Tóth N., Pócsik, Kajári, Nagy A., Gajzágó, Sovány, Czégény. Vezetőedző: Quirikó Vivien