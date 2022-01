A Debrecenben és Hajdúhadházon is működő DVSC bokszklub 2021-es évzárója során egyéni értékeléseket kapott minden fiatal ökölvívó az edzőitől (idén Szabó Titusz vezetőedző, valamint Bernáth László és Rácsai András szólt a bokszolókhoz), emellett egy hangulatos ebédet fogyasztottak el a meghívottak egy debreceni étterem különtermében 2021. december 30-án - olvasható a dvscboxing.hu-n. Az esemény során elbúcsúztatták Tivadar Lajos edzőt, aki évtizedeken át segítette a csapatot és kiváló szakmai munkát végzett.

Az évzáró már hagyomány az 1998 óta működő bokszegyesület életében, ahogyan az is, hogy a klub vezetősége (Szabó Sándor elnök, Szabó Ildikó menedzser) és néhány jelen lévő támogató mellett Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke, egyben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökségi tagja is megjelenik, beszédet mond. Ennek során Pajna Zoltán kiemelte, hogy a 2021-ben is országos és nemzetközi sikereket elérő DVSC-sek között több, olykor nehéz sorsú ifjú sportolónak ez egy nagy lehetőség a kibontakozásra, élete javítására. Reménykedik továbbá abban, hogy az egyesületnél egyre több Eb-érmes Bernáth Attilát, vagy a korábban olimpikon Kalucza Norbertet nevelnek ki.

A DVSC-nél bizakodva várják 2022-t is, hiszen a férfiaknál a felnőttkor alatti ifjúsági csapatuk rendkívül erős, de a többi korcsoportban is országos vezető szerepet vívtak ki maguknak. Ezen kívül egyre acélosabb a női vonal is, a hölgyek között újabb tehetségeket fedeztek fel a klubnál, akikre hosszú távon is lehet majd számítani.