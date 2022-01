A DEAC női futsalosai a TFSE elleni bajnokival nyitják az évet. A két gárda eredetileg decemberben találkozott volna egymással, ám a fővárosiak betegségek miatt halasztást kértek. A debreceni együttes a meccs esélyese, hiszen a budapestiek eddig nem szereztek pontot.

Pócsik Lívia, a DEAC játékosa a klub honlapjának nyilatkozott a mérkőzést megelőzően. – A riválisunk az előző idényhez képest meggyengült, emiatt is itthon kell tartanunk a három pontot. Egyben van most a csapatunk, a védekezésünk remekül működik, támadásban akadnak még olykor apró hibák, de ősszel 10–0-s győzelmet arattunk a TFSE otthonában, ez a siker szintén önbizalmat adhat. Igazi csapatmunkával tudtunk diadalmaskodni, amit alátámaszt, hogy a gólokon több játékos osztozott. Nekem is kijött a lépés, hiszen dupláztam – mondta a futsalos.

A DEAC–TFSE mérkőzést a szurkolók ingyen tekinthetik meg csütörtök este 18 óra 30 perctől a DESOK-ban.

HBN