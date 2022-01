Szerdán jelentették be, hogy Almora Nunez Gustavo Lazaro a DEAC-ban folytatja a pályafutását. A 23 esztendős centerrel a szezon végéig szóló szerződést kötött a klub. A kubai röplabdázó már két hete készül új csapattársaival, így egyre otthonosabban érezheti magát a DEAC-ban, számolt be a csapat honlapja.

– Fodor Antal vezetőedző és a srácok rengeteget segítenek abban, hogy a beilleszkedés könnyen menjen. Ez nagyon fontos számomra, hiszen most először fordul velem elő az, hogy ennyi időt töltök távol az otthonomtól és a szeretteimtől. A napjaim nagy részét az edzés és a pihenés teszi ki, így még nem igazán tudtam felfedezni Debrecent, de az első benyomásaim pozitívak a városról. Kubában nagy hagyománya van a röplabdának, ezért is választottam ezt a sportágat. Néhány éve az utánpótlás-válogatottnál kiválasztó edzésen szerepelhettem, ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy akár komolyabb karriert is befuthatok. Úgy gondolom, az Extraligában hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatok, és még jobb játékossá válhatok. Reményeim szerint az erősségeimnek köszönhetően segíteni tudom a DEAC-ot abban, hogy minél előkelőbb helyen zárjon a bajnokságban. A Pénzügyőr elleni vasárnapi meccsen mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el – nyilatkozta a deac.hu-nak Gustavo, aki a MAFC gárdájától érkezett Debrecenbe.