Az uszonyosúszásban többszörös világbajnok hajdúsági versenyző, Se­nánszky Petra a rá jellemző elszántsággal kezdte az új évet is. Mint mondta, számára már szeptemberben elkezdődik a felkészülés, így gyakorlatilag az ősztől számolja az esztendőket. Ahogy lapunknak fogalmazott, az idei világjátékok és világbajnokság mellett a tanulás, valamint a magánéletében elért eredmények is hangsúlyosak lesznek számára 2022-ben.



Szeretném a világjátékokon megdönteni a lassan 5 éves világcsúcsaimat. Emellett az élet- és vízi mentés sportágban is szerepelni fogok (többek között olyan úszók mellett tűnhet fel, mint Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn – a szerk.), és egy világbajnokság is vár rám

– mondta a sportoló, aki nemrég egészen egyedi oldaláról közelítette meg a sportágat. – Bár egyszeri alkalom volt, nagyszerű élményt nyújtott, amikor a sportszervező szakos, első évfolyamos hallgatóknak megmutathattam, hogyan kell használni az uszonyokat, illetve hogy mit kell tudni az uszonyosúszásról – emelte ki, hangsúlyozva, a sport ezen részét, az edzősködést nem érzi annyira magáénak, így a jövőben sem ezen a pályán képzeli el magát. Helyette – aktív pályafutását követően – valamilyen sportszervezetnél tevékenykedne a sportszervezői szakon másodéves úszó.



Bár ideje nagy részét edzéssel tölti, médiafelkéréseknek is szívesen mond igent, sőt, a magánéletében is megtalálta a harmóniát. Másfél éve van együtt párjával, akivel a szoros munka- és edzésbeosztás mellett is jut idejük egymásra. – Szerencsére ő nagyon nyugodt ember, jól kezeli az elfoglaltságaimat, az edzések, versenyek miatti távolléteimet – fejtetti ki Senánszky Petra, akiről egy önéletrajzi könyv is készül. Bár introvertált embernek tartja magát, a folyamatos fejlődésben hisz, így az úszásban megtapasztalt professzionizmusát a magánéletében is igyekszik kamatoztatni. Nemrég például az MTVA SzerencseSzombat című műsorában járt. – Szeretek elmenni a különböző eseményekre, kiöltözni, megismerni új embereket. Ez a műsor azért is volt érdekes számomra, mert még sosem vettem részt ennyire hosszú, próbákkal, felvétellel egybekötött adásban.

Picit izgulok is ilyen esetekben, de ez inkább egészséges drukk, ami által érzem, hogy fejlődöm, a nagy nyilvánosság előtt is helyt tudok állni

– összegezte. A sikeres sellőlány hétfőn tölti be 28. életévét, ám, mint mondta, a vizsgaidőszak, majd az azt követő edzőtáborozás miatt nem tervez nagy ünneplést.

Péter Szabolcs