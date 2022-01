A DVSE-Master Good ifjú kapusa, Molnár Lehel ebben a szezonban mutatkozott be az OB I.-es bajnokságban, és rögtön a bajnokság elején nagy kihívás várt rá, hiszen helyettesítenie kellett az eltiltását töltő Kósik Somát. A 20 éves játékos a klub egyik közösségimédia-felületén beszélt a kezdetekről.



– A vízilabdát Varga Tamás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó iskolai tagtoborzásának hatására kezdtem el, 10 évesen. Nagyjából 9 éve vízilabdázom, és debreceniként ezt mindvégig itt tettem. Mint a legtöbb kapus, először nem ezen a pozíción kezdtem, nagyjából 1 év után választottam ezt a posztot, hiszen az alkatom is megfelelő volt hozzá, és élveztem is a hálóőr feladatait. Utánpótláséveim során sok edzővel dolgoztunk együtt, legtöbbet Kardos Sándorral és Kádár Kálmánnal. Tavaly volt az utolsó ifjúsági évem, amikor is részt vehettem első OB I.-es és Magyar Kupa-mérkőzéseimen – mondta.



A debreceni kapus erősségeiről és gyengeségeiről is említést tett. – A mérkőzések légköre rendkívül felpörget, így mindig is úgy éreztem, hogy olyankor még jobb fizikai állapotban vagyok. Egy jó meccskezdés mindig olyan hangulatba hoz, amiből nehéz kizökkenteni, azonban sokáig problémám volt a fordítottjával, és ezzel foglalkozni is kellett – utalt a gyengébb kezdés okozta nehézségekre.



A DVSE együttese épp a téli szünet utolsó napjait tölti, és gőzerővel készül a jövő hét keddi, Szolnok elleni bajnoki találkozóra.

HBN