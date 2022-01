A szerdán 18 órától kezdődő összecsapáson Jorgosz Vovorasz továbbra sem számíthat majd a COVID protokoll alá bekerülő Djordje Drenovac-Kovács Ákos párosra - írja a DEAC honlapja.

Nagyszerű sorozattal zárták a 2021-es esztendőt a Debreceni Egyetem kosárlabdázói, hiszen a Falco, a Kecskemét, a Nyíregyháza és a PVSK elleni sikereknek köszönhetően négyes győzelmi sorozattal vonulhattak pihenőre. Polyák Lászlóék így 9-6-os mérleggel a 4. helyen tölthették a Szilvesztert, a kiváló produkciót egyedül Drenovac és Kovács pozitív koronavírus tesztje árnyékolta be, akik már a Pécs elleni évzárón sem léphettek pályára.

Az Alba Fehérvár is szépen búcsúztatta az óévet, hiszen nem kis bravúrt végrehajtva idegenben győzték le a Bajnokok Ligájában csoportját megnyerő, listavezető Falco KC Szombathelyet. A jelenleg 6. helyen álló fehérváriak teljesítménye eddig meglehetősen hullámzó, beszédes, hogy - a bajnokságban egyedüliként - hazai pályán negatív (3-4), míg idegenben pozitív (5-3) mérleggel rendelkeznek. A szezon első harmadában csak bukdácsoló gárda vezetősége mindenesetre még időben lépett, Dejan Mihevc helyét Matthias Zollner vette át a vezetőedzői pozícióban, míg Mulalics és Steele helyére Fakuade és Smith érkeztek. A változtatások óta újra magára talált az együttes, legutóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, egyedül a Paks elleni nem várt hazai fiaskó rondít bele a képbe.

A két csapat emlékezetes csatákat vívott 2021-ben, ki ne emlékezne az előző kiírás rájátszására, amikor a DEAC tíz éve nem látott bravúrt végrehajtva 2-0-s hátrányból fordította meg a párharcot. Az aktuális szezonban a 3. fordulóban találkoztak utoljára a felek, október 1-én egy demoralizáló első félidő után meglepően könnyedén nyertek Tóth Ádámék. Messzemenő következtetéseket mindenesetre nem szabad levonni az összecsapásból, hiszen rengeteg változás ment végbe azóta az együttesek háza táján.

Az Alba játékoskerete az egyik legerősebb az NB I.-ben, öt minőségi külföldijük mellett Vojvoda Dávidot senkinek sem kell bemutatni, de a szintén magyar válogatott Pongó Marcell, Lukács Norbert, Szabó Zsolt hármas is képes lehet mérkőzéseket eldönteni. Fiatalok terén is jól áll a DEAC vendéglátója, hiszen a már említett Lukács mellet a Debrecenben is megforduló Godwin Omenaka, valamint Takács Milán is Matthias Zollner rendelkezésére áll. Érdekesség, hogy a székesfehérváriak dobták és kapták is a legtöbb pontot a bajnokságban, így kulcsfontosságú lesz, hogy Polyák Lászlóék mennyire tudják majd lelassítani az Alba játékát.