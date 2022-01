Szerdán reggel elutazott a pekingi olimpiára a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott. Az elmúlt napokban pozitív koronavírustesztet adott Liu Shaoang és Varnyú Alex, így ők nem tartottak a többiekkel. Viszont az eredetileg nem utazó tartalék, Tiborcz Dániel mégis repülőre szállhatott a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) tájékoztatása szerint, akárcsak Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence, valamint Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és a női tartalék Sziliczei-Német Rebeka.

A short trackeseknek remekül sikerült az olimpiai kvalifikáció, hiszen a férfiaknál mindenben elérték a terveket: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és John-Henry Krueger mindhárom versenytávra (500, 1000 és 1500 m) kivívta az indulás jogát, és a férfi váltó is ott lesz Pekingben. Kijutott a mix váltó, a lányoknál pedig Jász­apáti Petra és Kónya Zsófia indulhat mindhárom egyéni számban.

A Hajdú-bihari Napló Kósa Lajost, a MOKSZ elnökét kérdezte az ötkarikás játékok előtti várakozásairól.

– A pekingi olimpia magyar sportolói delegációja 14 főt tesz ki, aminek 9 versenyzővel a MOKSZ adja a gerincét, hiszen a műkorcsolyázóknál a Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk páros is kijutott az ötkarikás játékokra – hívta fel a figyelmet a sportvezető. – Sajnos nálunk még az utolsó pillanatban is beleszólt a koronavírus az előkészületekbe, hiszen két short trackes versenyzőnk is megfertőződött. A legnagyobb veszteség Liu Shaoang kiesése, mert a bátyjával együtt benne van a világ három legjobb gyors­korcsolyázójában. Ádó szerencséjére az a szabály, öt egymást követő negatív teszt lehetőséget ad arra, hogy utánamenjen a csapatnak. Sem rajta, sem Varnyú Alexen nem látszanak a betegség jelei, csak pozitív tesztet produkáltak – ismertette a vezető, aki nem titkolta, az olimpia előtt komoly sportdiplomáciai manővereket folytatott a szövetség, annak érdekében, hogy a szakmai stábból mindenki ki tudjon menni a játékokra. A szükségesnél eggyel kevesebb kvóta miatt sokáig úgy tűnt, Bánhidi Ákos vezetőedző itthon marad, de aztán a kínai olimpiai bizottsággal és a NOB-bal összefogva sikerült kiharcolni, hogy egy ilyen méretű delegációhoz járjon egy, az egész küldöttség járvány­ügyeiért felelős úgynevezett Covid Marshal, így Bánhidi is a delegációval tarthatott.

A másik komoly fegyvertény a legújabb napok fejleménye: eredetileg úgy volt, hogy a tartalékok a saját hazájukban várják a versenyeket, és akkor indulnak Pekingbe, ha be kell ugraniuk. – Nyilván ez Dél-Koreából, Japánból megoldható, más országokból már nem nagyon, de sikerült elérni azt, hogy a mi tartalékaink – Tiborcz Dániel és Sziliczei-Német Rebeka – ki tudtak menni Kínába. Külön szállást biztosítanak nekik, buborékban vannak, de tudnak edzeni, ami nagyon fontos, hiszen ha végül be kell ugraniuk, akkor tulajdonképpen csak átmennek. Azt láttam a versenyzőinken, hogy bizakodóak, mert a körülményekhez képest remekül sikerült a felkészülésünk. A férfi 5000 méteres váltóban mi vagyunk a címvédők, mi vagyunk az esélyesek, tehát nekünk kéne ismételni. Erre mondta azt Liu Shaolin Sándor, amikor megkérdezték tőle, nyomasztja-e az esélyesség, hogy nem, ez nyomassza az ellenfeleket. Ez is mutatja, hogy a motivációval nincs gond, de ahogy azt szokták mondani, a jég az csúszik, gyorskorcsolyában meg aztán végképp – mondta el Kósa Lajos, aki összességében tizenöt pontot vár az olimpiai csapattól.

A téli ötkarikás játékok jövő pénteken kezdődik, másnap indul a short trackesek versenye, vegyes váltóban már érmeket osztanak, valamint ekkor rendezik a női 500 méter és a férfi 1000 méter selejtezőjét.

MSZ