A 2021/2022-es felnőtt női röplabda NB I. második körének második fordulójában a DSZC-Eötvös DSE a tabella második helyén álló, extraligába igyekvő MÁV ELŐRE-Bericap ellen játszott.



Az odavágóhoz hasonlóan a télen tovább erősödő dunántúliak domináltak a nyitószettben, a hazaiak sok nyitást rontottak, és a nyitásfogadás is többször hibás volt, így biztosan nyert a vendéggárda.

A második szett Béni Kitti révén DSZC-Eötvös DSE-ponttal kezdődött, majd 3:1-re is a hajdúságiak vezettek. Ezután főleg az ötvenszeres magyar válogatott ütő, Szerencsés-Miklai Zsanett jóvoltából kiegyenlített, majd kétpontos előnyt szerzett a Székesfehérvár, de Fehér Anna Dittáék tapadtak nagynevű ellenfelükre, többször volt egyenlítési lehetőségük. 11:12 után Victoria P. Young egy átjövő labdát beütött, de hiába örültek a hazaiak, a játékvezető hálóérintés miatt a fehérorosz ütőt, orosz centert és brazil átlót is foglalkoztató ellenfélnek ítélte a pontot. Ezután Jurij Melnyicsuk tanítványai blokkban és támadásban is eredményesek voltak, így annak ellenére nőtt a különbség, hogy a hazai oldalon is szép megoldásokat láthattak a mérkőzésre kilátogatók.

A harmadik játszma Berza Fanni pontot érő támadásával kezdődött és a játékrész elején többször is vezettek a hazaiak. Feljavult a DSZC-Eötvös DSE nyitásfogadása, sokkal kiegyenlítettebb lett a játék. A vendégeknél ekkor Yaimaris De Los Angeles Garcia termelte a pontokat, de hiába volt az ötpontos vendégelőny, Takács D. Orsolyáék 11:13-ra felzárkóztak. Ekkor nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek, és főleg az idegenlégiósaik réven 11:20-ra elhúztak. A hazaiak még egy nagy lendületet vettek, és többek között Fehér Anna Ditta eredményes ütésével, Kozma Kitti ásznyitásával, Juhász Flóra ütésével és Victoria P. Young sáncával 19:23-ra feljöttek. A további reményeket aztán meghiúsította egy vendég támadás és egy hazai támadási hiba.





Debreceni szempontból pozitívuma a találkozónak, hogy az első szett nagy különbségű elvesztése után maradt tartása a csapatnak. A kérdés csak az, hogy ez a játék elég lesz-e a bennmaradáshoz.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb február 5-én 19 órától Budapesten a TFSE ellen játszik.