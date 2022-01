Múlt héten derült ki, hogy az NB I.-es sakkbajnokság egyik csapata, a budapesti Pénzügyőr január közepén bedobta a törülközőt, és visszalépett minden osztályból, egyúttal meg is szűntette a sakk-klubot.

Az eredményeiket törölték, emiatt a DEAC 7 pont előnnyel az élre állt, és így listavezetőként utazott el hétvégén Szegedre.

A Tisza-parti városban a DEAC két legjobb pontszerzője betlizett, ugyanakkor a mongol játékosok győzelemmel zártak. Izgalmas csatában a DEAC végül 6-6-os döntetlent ért el, és továbbra is listavezető, immár 8 pont előnnyel (igaz, a többiek egy-két meccsel kevesebbet játszottak) - tudatta a klub. Most egy kisebb pihenő vár a debreceniekre, ugyanis a következő megmérettetés csak áprilisban esedékes, ami egyben a bajnokság utolsó mérkőzése is lesz.

NB I.-es sakkbajnokság, Maróczy csoport:

Meritum Szeged – DEAC Debreceni Sakkiskola 6-6