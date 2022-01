Az utóbbi időben kapusedzőként tevékenykedő szakember Budapesten született, ott is kezdett el jégkorongozni, majd 14 évesen Dunaújvárosba került. Felnőttként is ott mutatkozott be, majd a háromszoros bajnok DAB-Docler sikereiben is szerepet játszott. Kecskeméti Áron Zalaegerszegen kezdett el edzősködni, majd az Egyesült Államokban is eltöltött 3 évet, ami elmondása szerint nagy hatással volt rá.

Amerikát majd részletesen is kibeszéljük, de még érdekelne, hogy a kis Áron Budapesten hol látott jeget először?

Második kerületi gyerek vagyok, és elég vicces volt a találkozásom a jégkoronggal. A legtöbb gyereknél ez úgy történik, hogy elviszik koritanfolyamra, ahol – mert bátor a jégen, tehetséges, vagy látják benne az elhivatottságot – kiválasztják. Rám egyik sem volt jellemző, végig fogtam a palánkot, és sírtam, mert féltem. Édesanyám azonban nem adta fel, azt mondta, az ő fia már csak azért is megtanul korcsolyázni, és visszajövünk este is, és addig járunk ide, amíg szükséges. Így vettem erőt magamon, így kezdődött az én kapcsolatom a jéggel, nem éppen szokványos módon – édesanyámé az érdem.

Miért éppen a kapusposzt? Tudod, a pesti flaszteren is azt szokták mondani: a bénákból lesznek a kapusok.

Van benne valami, de azért nálam más volt az indíték. Édesapám nagy Amerika-fan, élénken foglalkoztatja az amerikai kultúra, és rajong az amerikai sportokért is. Egyszer kaptam tőle karácsonyra egy baseballkesztyűt, amivel nagyon klassz érzés volt elkapni a labdát, és mondhatni, hogy a hokikapus lepkéskesztyűje is hasonló, így szinte kínálta magát a helyzet, tehát egy sajátos fúzió révén lettem kapus.

Az a gyerek, aki először megijedt a jégtől, hogyhogy nem félt a kétszázzal süvítő korongtól?

Akkor már túl voltam az ijedségen, és azért a kapus felszerelése minden testrészt jól véd. Igaz, hogy amikor fejbe lövik az embert, akkor égett gumiszagot érez, és az nem igazán a vicces része ennek a szakmának, de kárpótol az, hogy a kapust nagy becsben tartják a társak – én is rengeteg szeretetet kaptam rövidke pályafutásom során.

Kapusból edző lettél, mégpedig elég fiatalon. Ez is magyarázatot kíván!

Zalaegerszegen indult jégkorongprogram, oda hívtak edzőnek, amire először kapásból az volt a válaszom, hogy nem. Aztán sérüléssel is bajlódtam, és megállapodtunk abban, hogy csak augusztusra vállalok munkát Zalaegerszegen. Egy hónap alatt azonban annyira megszerettem a várost, az embereket, a közeget, a gyerekeket, hogy három évig maradtam.

Az Egyesült Államokban miben fejlődtél?

Rengeteg tapasztalatot szereztem. Például arról, hogy ott mennyire üzleti alapra helyezik még a juniorligákat is. Egy 18 éves játékost csak úgy elcserélnek a háta mögött, és már aznap mennie kell – mondjuk Minnesotába. Azt hiszem, a videóelemzésben fejlődtem a legtöbbet, ami ma már nélkülözhetetlen a jégkorongban. Olyan emberekkel találkoztam, akik többszörös Stanley-kupa-győztesek. Hatalmas sztorikat lehet tőlük hallani, ami más megvilágításba helyez sok mindent.

Milyen csábításnak nem tudtál ellenállni, hogy három év után otthagytad Amerikát Magyarországért?

Springfieldben vezetőváltás történt, nem úgy alakultak a csapattal kapcsolatos ügyek, ahogy azt én szerettem volna, ráadásul éppen akkor keresett meg a Ferencváros azzal, hogy kapusedzőre lenne szükségük. Így kerültem vissza Budapestre, de alig három hónapot töltöttem el a Fradinál, amikor befutott a debreceni ajánlat.

A debrecenieknek sem lehetett ellenállni?

Mondtam, hogy szeretem a komoly kihívásokat és az újdonságokat! Márpedig újraépíteni a debreceni csapatot, igazán nagy munkának ígérkezett. Rendkívül vonzó volt az a projekt, amit itt a DHK és a Debreceni Egyetem közösen kitalált, de nagyon tetszett az egyetemi dzseki is, tehát több oldalról is ért a csábítás. Emellett motivált, hogy lehetőségem nyílt Hetényi Zolival is együtt dolgozni! Ezzel együtt nehéz volt a döntés, hiszen pestiként, fradistaként otthagyni a szeretett klubot, nem egyszerű.

Utólag mit gondolsz, jó döntés volt?

Napról napra erősödik az érzés bennem, hogy jó döntés volt. Negyedik éve vagyok itt, úgy érzem – és erre büszke is vagyok –, hogy kialakult bennem egyfajta debreceni lokálpatriotizmus.

Már 26 éves korod óta a debreceni felnőttcsapat pályaedzője vagy, 29 évesen a több száz gyereket soraiban tudó DHK sportigazgatójává is kineveztek. Mi ez a nagy sietség?

Kétségtelen, hogy fiatalon kaptam lehetőséget már David Musialtól is, akitől nagyon sokat tanultam, és azt hiszem, megálltam a helyem pályaedzőként, de remélem, segítségére tudok lenni a György József vezette szakmai stábnak is. A sportigazgatói felkérés hirtelen jött, arra nem tudtam készülni, de szerintem annak szólt, hogy az évek alatt folyamatosan próbáltam képezni magam. A DHK új elnöke, Plásztán-Brehószki Márta kért fel a feladatra, ami nem más, mint a szakmai munka koordinálása az utánpótláscsapatoknál, valamint a DHK és a felnőttcsapat kapcsolatának további mélyítése. Most én próbálok lenni a kapocs a kettő között.

A kívülálló számára vázold fel, hogy áll most a debreceni jégkorong-utánpótlás helyzete, milyen a versenyeztetés?

Minden korosztályt lefedünk. A legkisebbek az U8-asok, a legnagyobbak az U21-esek. Az U8 alatt is van élet, Köllő István vezetésével korcsolyatanfolyamokat tartunk ovisoknak. Összesen – a női csapattal együtt – tizenegy csapatot versenyeztetünk.

Az edzők felé milyen elvárásokat támaszt az új sportigazgató?

Megtartottuk már az első edzői értekezleteket, és elmondhatom, hogy nagyon jó csapat alkotja az edzői stábot. A szakmai fejlődés iránti vágy sokakban munkálkodik, ami számomra azért örömteli, mert én pontosan olyan rendszert szeretnék itt kiépíteni, hogy mindenkinek meglegyen az esélye, ha fejleszteni akarja magát. Gondolok itt arra például, hogy folyamatosan próbálok új dolgokat behozni a mindennapokba, és kinti szakemberekkel való beszélgetéseket megosztani a kollégákkal. Sokszor közös meetingeknél találjuk meg együtt a legjobb megoldásokat! Emellett átalltunk online edzéstervezésre, ami sokkal átláthatóbb. Az edzésterveket feltöltjük egy felhőbe, ami mindenki számára elérhető. A modern technika kínálta lehetőségek óriásiak. Ebbe a felhőbe például videókat is fel lehet tölteni, mondjuk egy-egy taktikai elemről, amit aztán vissza lehet nézni magának a játékosnak is. Egyik új törekvésünk az, hogy U16-os korosztálytól fölfelé kötelezően bevezetjük a videóelemzést élőben, a mérkőzések alatt. Tudnak például olyat a különböző programok, hogy kivágják az adott játékos cseréit, és csak a jégen töltött idejét nézheti meg mindenki a meccs után. Ez azonnali visszajelzés, ami hasznos lehet minden szempontból. A felnőttcsapatnál már alkalmazzuk.

A debreceni hoki helyzetét általánosságban milyennek látod?

Mi, a DEAC lettünk az év csapata, ami nagy fegyvertény egy olyan városban, ahol „nehézsúlyú” ellenfelek vannak, már ami a sportágak beágyazódását illeti. Most már nem is kell nagynevű ellenfél, hogy megteljen a csarnok az Erste Liga-mérkőzésekre, tehát kialakult és egyre népesebb a hoki tábora a városban. Remélem, hosszabb távon egy nagyobb jégcsarnok jelenti majd a megoldást a debreceni hokinak, bár szeretjük ezt a csarnokot is. Sokat kell még tanulnunk, akarunk is fejlődni, ezért olyan embereket kell a jövőben megkeresni, akiktől tudunk tanulni. Ugyanakkor azon is munkálkodom, hogy ismerősi vonalon az edzőkollégák kiutazhassanak fejlett hokikultúrájú országokba, mint ahogyan a járvány előtt néhány edzőnk egyhetes svédországi tanulmányúton vehetett részt. Nincs is más lehetőségünk, mint folyamatosan fejlődni, tanulni, különben leszakadunk.

A felnőttcsapat teljesítménye miatt egy kicsit csalódottak vagyunk mi, törzsszurkolók.

A Magyar Kupa-győzelemmel és a négy közé jutással tavaly magasra tettük a lécet, ahhoz képest most valóban gyengébb szezonunk van. Ennek következménye volt nemrég az edzőváltás, ami, ha szezon közben történik meg, szerintem nem szerencsés, de nagy pozitívum, hogy György József nagy elánnal szállt bele a munkába, és ez új lendületet adott a csapatnak. Elismerem, a jelenlegi hetedik helyünk a tavalyi eredmények tükrében nem igazán jó, de hokiban a nagy dolgok a rájátszásban dőlnek el. Az egyik kedvenc csapatom, a St. Louis Blues három éve alig jutott be a play-offba, majd megnyerte a Stanley-kupát, és ott is volt egy edzőváltás a szezon felénél. Ezzel nem akarok semmire utalni, de szerintem majd a szezon végén érdemes értékelni.

A debreceni hokis buborékból kitörsz néha, azaz van életed a jégkorongon kívül is?

Először a Derék utca 64. alatt laktam, onnan elköltöztem a Derék utca 27. alá, nehéz volt kiszakadni a jégpálya bűvköréből. Most a Csigekert utcára költöztem, próbáltam egy pár utcával odébb menni, de messzire azért nem jutottam. David Musiallal gyakrabban mentünk szétnézni a városba, de a járvány erről leszoktatott. A menyasszonyommal töltött idő jelenti most a kikapcsolódást, és próbálok minél több időt szentelni a szüleimre is, akik már elég idősek, mert én késői gyerek vagyok, és szeretném nekik megköszönni azt a sok-sok törődést, amit kaptam tőlünk.

Milyen álmokat dédelgetsz?

Most csak a debreceni munkával kelek és fekszem. Ebben élem a mindennapjaimat, nem tudok, nem is akarok elvonatkoztatni. Az a célom, hogy a debreceni jégkorong patinája, elismertsége évről évre nőjön. Úgy tűnik, most jött el egy nagy váltás az életemben, hiszen eddig mindenhol három évet töltöttem, akár kapusként, akár edzőként. Három év Dunaújváros, három év Zalaegerszeg, három év Amerika – három év után mindig váltottam, úgy hozta a sors. Debrecen az első állomás az életemben, ahol több mint három évet töltök el, vízválasztónak érzem, hosszabb távú projektként tekintek arra, amiben benne vagyok. Már egy lakást is vettem! Kell jobb bizonyíték, hogy itt képzelem el a jövőt? Mondjuk az az álmom, hogy a debreceni jégkorongot a legmagasabb szintre emeljük néhány éven belül minden korosztályban. Beleszerettem a debreceni hokis közösségbe. Annyi szeretetet és támogatást kaptam, hogy azt eredményes munkával próbálom majd meghálálni minden nap, amikor dolgozni jövök.

Cs. Bereczki Attila