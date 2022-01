Az Eszterházy SC otthonában lép pályára a Loki a Magyar Kupa negyedik fordulójában. A piros-fehérek ebben a körben csatlakoztak a sorozathoz, a tét a legjobb nyolc közé jutás, mely egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályban szereplő egri együttes léphet tovább. A piros-fehérek dolgát nehezíti, hogy mivel elmaradt az Alba Fehérvár elleni december 30-i bajnoki, legutóbb tétmeccset november közepén játszottak Vámos Petráék. A hiányzók közül Kovács Anna még rehabilitációs munkát végez, Hornyák Dóra, Mariana Costa és Poczetnyik Luca azonban már bevethető, így rájuk számíthat a szakmai stáb.



– Természetesen a továbbjutásért utazunk – szögezte le a Hajdú-bihari Napló érdeklődésére Kudor Kitti, a Loki másodedzője. – Nem is lehet más az elvárás, de természetesen jól felkészültünk az Egerből, hiszen második helyen vannak az NB I./B-ben. Mindkét csapatnak jó, hogy tétmeccsel hangol a bajnoki folytatásra, számunkra különösen, hiszen régen nem játszottunk ilyet, de így majd egy éles összecsapással a hátunk mögött utazhatunk Siófokra. Jó állapotban vannak a lányok, és a hangulata sem lehet panasz a gárdánál – mondta el.

Olvassa a játékot



A Heves megyeiek az NB I./B Keleti csoportjában a második helyen állnak a Békéscsaba mögött. Az Eszterházy SC már az első fordulóban bekapcsolódott a Magyar Kupába, a Hajdúböszörmény elleni 54–22-es győzelemmel lépett tovább. A következő körben a Tempó KSE-t búcsúztatták egy 35–29-es sikerrel, a harmadik fordulóban pedig a DKA Vác együttesét verték idegenben 38–35-re.



Az egriek elleni találkozón már pályára léphet a DVSC új szerzeménye – ahogy arról lapunk is beszámolt –, a szerdán szerződtetett, 38 esztendős sokszoros brazil válogatott Deonise Fachinello.



– Egy tapasztalt játékosról beszélünk, aki mindent tud a kézilabdáról – ismertette Kudor. – Leginkább jobbátlövőben számítunk rá. Látszik a passzain, a fineszes megoldásain, hogy olvassa a játékot, de védekezésben is hasznos tagja lesz a csapatnak. Decemberben kezdett el járni az edzéseinkre, napról napra jobban érezte magát, és gyorsan ráérzett a mozdulatokra. A lányok közé is beilleszkedett, láttuk, hogy segítségére lehet a gárdának. Kovács Anna rehabilitációja miatt Planéta Szimonetta egyedül maradt jobbátlövőben, Deo őt is tudja majd tehermentesíteni. Természetesen teljesen más játékot igényel, amikor egy jobbkezes kézilabdázó van jobbátlövőben. Nyár óta gyakoroltuk ezt, de a válogatott időszak alatt Deo érkezésével még inkább próbáltuk továbbfejleszteni, és pontosítani ezt a fajta támadójátékot – taglalta a szakember.

A pénteken 15 órától kezdődő Eszterházy SC–DVSC Schaeffler mérkőzést Kovács-Sebők Stefánia és Réti Rebeka vezeti, az összecsapást a Loki YouTube-csatornáján élőben lehet majd követni.

MSZ