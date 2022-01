Javában zajlik a kis Loki hathetes felkészülése a februárban rajtoló tavaszi szezonra - írja a dvsc.hu. Szűcs János együttese az alapozás második hetének zárásaként már egy edzőmérkőzésen is pályára lépett, mégpedig a szintén NB III.-as Hajdúszoboszló ellen.

A szombat délelőtti, BeStrong-pályán rendezett mérkőzésen az első játékrészben nyújtott remek teljesítménynek köszönhetően kétgólos vezetésre tettünk szert. Farkas Tamás egy szép átlövésből volt eredményes, míg, Kenderesi Dávid egy összjátékot követően, Sármány Kristóf passza után duplázta meg a kis Loki előnyét.

A szünetben teljes sort cserélt Szűcs János vezetőedző. Örömteli, hogy a második játékrészben több ifjú akadémista is szerepet kapott, így pályára lépett a 2004-es születésű Lisztes Bence, Kovács Erik, Tóth Balázs és Karmacsi Richárd, valamint a 2005-ös Batai Tamás is, de a keresztszalag-szakadásából másfél év után felépült Bökönyi Adrián is szóhoz jutott.

A Hajdúszoboszló erejéből a szépítésre futotta, így a DVSC II. 2-1-es sikert aratott a téli felkészülés első edzőmeccsén.

– A héten hét edzésünk volt, így természetesen volt némi fáradtság a játékosokban, ezért sem szerettem volna, hogy 90 perc legyen a lábukban, azt viszont elvártam, hogy mindenki teljes erőbedobással tegye a dolgát – nyilatkozta Szűcs János. – Minimális taktikai elvárás volt a csapattal szemben, de a srácok maximálisan betartották, amit kértünk tőlük. Az első félidőben nagyon jól és szervezetten futballoztunk, teljesen megérdemelt volt a kétgólos előny. Az ellenfélnek volt egy jelentősebb helyzete, de előttünk is adódott még ezen kívül két-három lehetőség. A szünetben sort cseréltünk, sok fiatal játékos jutott szóhoz, aminek szintén örülök. Ezen a találkozón az is volt a célunk, hogy ők is belekóstoljanak a felnőtt futballba, de azt gondolom, helytálltak. A második játékrészben várható volt, hogy a Hajdúszoboszló dominál inkább, több helyzete is volt, melyből egyet értékesített. Ezen a találkozón nem az eredmény volt a lényeg, viszont a mutatott játék biztató, melyre lehet építeni a jövőben – zárta szavait a kis Loki vezetőedzője.

Edzőmeccs

DVSC II. – Hajdúszoboszló 2–1 (2-0)

DVSC II.: I. félidő: Szabó S. – Tordai, Kovács R., Kovács G., Fábián – Balla M., Farkas, Kalafat, Talpalló – Sármány, Kenderesi. II. félidő: Lisztes B. – Katona Z., Gellén, Kovács R., Kovács E. – Székelyhidi, Batai, Karmacsi, Maruscsák – Bökönyi A., Tóth B.

Gól: Farkas, Kenderesi