A gyűrű egykori kiválósága, Csollány Szilveszter koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba december elején. Halálának hírét a Magyar Torna Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság jelentette be hétfőn.

Forrás: MTI-archív

Csollány 1970. április 13-án született Sopronban. A tornával átlagon felüli fizikai képességeinek és tanulékonyságának köszönhetően már ötévesen megismerkedett. 1989-ben bekerült a felnőttválogatott keretébe, 1990-ben pedig első alkalommal állhatott dobogóra a nemzetközi felnőttmezőnyben, miután harmadik lett az Eb-n. Később világbajnoki ezüst- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett, a barcelonai olimpián pedig a hatodik helyen végzett.

Forrás: MTI-archív

Maximálisan összpontosított

Sydney-ben rendkívül látványos gyakorlata emlékezetes körülmények között olimpiai aranyérmet jelentett számára. Sikertörténete a 2002-es debreceni világbajnokság megnyerésével vált teljessé, így a következő évben visszavonult.

Forrás: MTI-archív

A DEAC tornaszakosztályának vezetője, Lakatos István idézte fel Csollány Szilveszterrel kapcsolatos emlékeit a Hajdú-bihari Naplónak. – 2002-ben az akkor még Főnix Csarnoknak nevezett létesítményben rendezett szerenkénti tornász-világbajnokságon a szervezőbizottság tagja voltam. Akkor találkozhattam Csollány Szilveszterrel, azt láttam rajta a gyakorlatai alatt, hogy maximálisan összpontosít, teljes odaadással űzi a sportágat.

Forrás: MTI-archív

Az akkor 32 éves sportoló gyűrűn volt igazán kiemelkedő, a debreceni versenyen emberfeletti teljesítményt nyújtott, amelyet rezzenéstelenül mutatott be, ezért is lett világbajnoki első helyezett – mondta a szakember. Lakatos István megemlítette, hogy aki benne van a torna világában, és meglátott Csollány Szilvesztertől egy gyakorlati elemet, az pontosan tudta, hogy annak megtanulása rengeteg munkával és kitartással jár.

Forrás: MTI-archív

– Nálunk, a DEAC-nál rendszeresen folynak az edzések, tehát tudom, hogy egy kereszt elsajátítása is nagyon hosszú idő, és jó fizikai képességek kellenek. De ahhoz, hogy ezeket az elemeket összekötve be tudja mutatni, nem kevés tehetség is szükséges. Számtalan kiváló eredményt ért el pályafutása során, megrázó volt a halálhíre hétfő este. Felfoghatatlan, hogy egy ilyen fizikai erővel rendelkező sportolót is el tud ragadni a koronavírus. Hatalmas veszteség Csollány Szilveszter a magyar tornasportnak és az egész országnak egyaránt – zárta gondolatait a szakosztályvezető.

Arany Balázs