Az oldal a gong.bg információira hivatkozva vetette fel, hogy a bolgár Botev Vratsa 25 éves támadója, Dorian Babunski a DVSC-hez igazolhat. A lap úgy tudja, hogy a Loki 100 ezer eurót, azaz mintegy 36 millió forintot fizethet a bolgár Botev Vratsának a csatárért, aki két és fél évre írhat alá Debrecenben. A szintén bolgár dsport.bg értesülései szerint a futballista hétfőn orvosi vizsgálaton vesz részt a magyar klubnál, majd hivatalosan is bemutatásra kerülhet a Lokinál.

Azonban osztrák lapértesülések szerint nem a Loki az egyetlen, aki az aláírására pályázik, ugyanis a Rapid Wiennél is felmerült a leigazolása.

Babunski egy éve igazolt jelenlegi klubjához, ahol az előző idény második felében még adós maradt a gólokkal, a mostani szezonban viszont húzóembere klubjának 18 meccsen jegyzett 10 találatával és 3 gólpasszával. Különösen jól sikerült a csatárnak az őszi hajrá, hiszen 3 találkozón 4-szer volt eredményes.

A játékos klubváltása hamarosan be is következhet az érintett Instagram-bejegyzése szerint, amelyben már el is köszönt a bolgár csapattól és drukkereitől.

Babunski nem véletlenül lehet ismerős a hazai futballt követőknek, hiszen a támadó bátyja, a Barcelonánál nevelkedett Daniel tavaly nyár óta szintén a DVSC mezét viseli, az idény első felében 8 NB I.-es és 2 Magyar Kupa-találkozón játszott a Lokiban.