Egy rendkívül tartalékos DVSC Schaeffler fogadta a Vasast a női kézilabda NB I. 12. fordulójában. Különböző okokból Csapó Kyra, Tóvizi Petra és Vámos Petra sem állhatott Szilágyi Zoltán vezetőedző rendelkezésére a kulcsemberek közül. Jó hír volt, hogy Kovács Annára újfent számíthattak a cívisvárosiak, de értelemszerűen a kihagyása után csak pár percet kapott még a jobbátlövő. Vámos távollétében Szabó Nina kezébe került a karmesteri pálca, ám a meccs eleje inkább a vendégekről szólt, jó tíz percig a fővárosiaknál volt az előny, a hajdúságiakra az üldöző hálátlan szerepe hárult. Bordás Réka góljával vezetett először a Loki a játékrész felénél, pár perc alatt sikerült is kiépíteni egy 3-4 gólos előnyt. Ann-Cathrin Giegerich, Karina Jezsikava és Korsós Dorina húzta ebben az időszakban a piros-fehéreket. Félidőre megnyugtatónak mondható, 22–17-es hazai előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

Fordulás után a vendégek jöttek ki élesebben az öltözőből. Már az első játékrészben is rengeteget – főleg védekezésben – hibázott a Debrecen, de erre az etapra már a támadásban is sokat bakiztak (összesen 9 gólt szereztek ebben a periódusban) Hornyák Dóráék. Több rontott passz, ziccer, technikai hibák borzolták a nézők és az edzők kedélyeit. Egy hétperces góltalansági periódusnak „köszönhetően” előbb kiegyenlített, majd a vezetést is visszavette az egyre lelkesebbé váló Vasas. Szilágyi Zoltánnak nem volt könnyű dolga, hiszen a piros-fehérek egyik nagy erőssége a bő és minőségi keret, de ezen a mérkőzésen gyakorlatilag egy sorral kellett játszania a Lokinak, így a korábbról megszokott koreográfia, hogy a második félidőben őröli fel ellenfeleit a DVSC, vasárnap nem működhetett. Szerencsére egy pillanatra sem adták fel Planéta Szimonettáék, és bár az utolsó tíz percre 28–28-nál fordultak a csapatok, a végén – Giegerich védéseinek is köszönhetően – 31–29-re nyert a Loki. Folytatás pénteken Győrben.

MSZ

A tények

K&H női kézilabda liga, 12. forduló

DVSC SCHAEFFLER–VASAS SC 31–29 (22–17)

Debrecen, 1000 néző. Vezették: Bujdosó, Horváth

DVSC: Giegerich – Arany 3, Hornyák 2, Bordás 5, Szabó 5 (1), Fachinello, Korsós 6. Csere: Torda (k), Costa, Kovács A., Panyi, Petrus 1, Planéta 3, Vámos M., Jezsikava 6 (1). Vezetőedző: Szilágyi Zoltán

VASAS: Kurucz – Imrei R. 3, Pénzes L. 6(2), Kajdon B. 8(3), Faragó L. 1, Szilovics F. 8, Oláh K. 1. Csere: Zsigmond (k), Dmitrovic, Gaschler, Hadnagy 2, Nagy, Szatmári, Sárkány, Ács. Vezetőedző: Penszki Gergely



Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 8/5.