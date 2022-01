A DEAC jégkorongozói hétvégén a Magyar Kupa küzdelmeiben szerepelnek, az elődöntőben a DVTK-val találkoznak Székesfehérváron. A címvédő debreceniek tavaly emlékezetes döntőn, hosszabbítást követően 5–4-re múlták fölül a Fehérvár gárdáját, a cívisvárosiak ezen sikerüknek köszönhetően idén a legjobb négy között csatlakoztak be a sorozatba. A sorsoláson mondhatni szerencsések voltak a hajdúságiak, hiszen elkerülték a bajnokságban jól szereplő Ferencvárost, illetve a már említett tavalyi finalistát, a Fehérvárt. György József nem volt könnyű helyzetben az elmúlt hetekben, hiszen az elmaradt erdélyi túrát követően az Acélbikák, valamint a Győr ellen is csak tartalékos együttessel tudtak kiállni a csapaton belüli koronavírusos megbetegedések miatt. Ennek ellenére eredményesen szerepelt a felforgatott alakulat, hiszen a DAB-ot 7–3-ra, míg a zöld-fehéreket 1–0-ra győzték le Sági Martinék.

A DVTK ugyan kikapott legutóbbi három bajnokiján, de jelentősen megnehezítette az erdélyi gárdák dolgát, hiszen mindannyiszor egy gólon múlt a bravúr. A debrecenieknek viszont jó emlékeik lehetnek a Diósgyőr elleni összecsapásokról, hiszen az idei kiírásban négyszer mérte össze erejét a két alakulat, ebből három alkalommal a rendes játékidőben, egyszer pedig a hosszabbításban aratott sikert a DEAC. Legutóbb hazai pályán 5–4-re nyertek az egyetemisták a miskolciak ellen.

A Magyar Kupa-elődöntőt megelőzően György József nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – A csapat utoljára január másodikán lépett jégre teljes kerettel, azóta eltel három hét, így az elején biztosan kell egy kis idő, míg összeáll ismét a játékunk. A DVTK-t az idei szezonban négyszer győztük le, de ebből nem kell messzemenő következtetéseket levonni, hiszen az erdélyi túrán szoros mérkőzéseket játszottak, illetve ők is erősítettek az utóbbi hetekben. A Magyar Kupában egy találkozó dönt a továbbjutásról, ilyen esetben bármi megtörténhet a három harmadban, nincs esélyese az összecsapásnak. Készültünk egész héten a sorsdöntő ütközetre, mindig azt szoktam mondani a játékosoknak, hogy hatvan perc meló, aztán majd felnézünk az eredményjelzőre, hogy mit hoztunk össze. Természetesen a célunk az, hogy ott legyünk a vasárnapi fináléban – mondta az edző.

A szakember beszélt a mögöttük álló nehéz hetekről is. – Ez a koronavírusos időszak eléggé megbolygatta az életünket az elmaradt erdélyi túra előtt. Kettéosztódott a csapatunk, amikor kiderült, hogy öt-hat játékosunk elkapta a fertőzést, nagyjából nyolc-tíz fővel tudtuk edzeni. A múlt hétvégi bajnokikra így több junior korosztályú jégkorongozóval kiegészülve álltunk ki, de szerencsére így is jó eredményeket értünk el. A társaság kedd óta készül teljes kerettel, úgy érzem most minden rendben van. Csütörtök reggel tesztelésekkel indítottuk a napot, jó hír, hogy mindenki eredménye negatív lett, reméljük szombat reggel is így lesz – nyilatkozta a vezetőedző.

György József elmondta, hogy a riválisokat tekintve, a Fehérvár együttesénél is több mérkőzést kellett elhalasztani az utóbbi időben, valószínűleg náluk is koronavírusos esetek miatt volt szükség tolni a meccseik időpontján. A diósgyőriek viszont teljes csapattal utaztak Erdélybe, náluk nem várhatóak jelentősebb hiányzók. A debreceniek mestere elárulta, hogy szombaton indulnak Székesfehérvárra, várhatóan délre érkeznek meg.

A találkozót 14 óra 5 perctől rendezik, amelyet a Duna World, illetve az m4sport.hu élőben közvetít.

Arany Balázs