Javában zajlik a felkészülés a Debreceni Egyetem NB III.-as együttesénél. Sándor Tamás vezetőedző tanítványai a harmadik helyről várják a folytatást a Keleti csoportban abban a reményben, hogy a tavasszal előrébb léphetnek. A cívisvárosiak eddig két felkészülési találkozót vívtak, a Balmazújvárost 1–0-ra, míg a DVSC második csapatát 3–1-re győzték le. A gárda a napokban két új érkezőről számolt be: a támadó Szabó Leventével az idény végig kötöttek szerződést, míg a DVSC-nevelésű középső védő Újvárosi Ádámot egy évre vették kölcsön a Vasastól. A Hajdú-bihari Napló Pöszmet Tibor sportigazgatót kérdezte a változásokról, és az együttes helyzetéről.

– A védelembe feltétlenül szerettünk volna igazolni, hiszen sérülés miatt Papp Ferenc és Bényei Balázs is kidőlt a hátsó sorból. Mindkét új játékostól sokat várunk, remélhetőleg tavasszal erősségei lesznek a csapatunknak. Távozó nem lesz a keretből, annyi a változás még, hogy a nyáron az első csapatunkhoz kerülő Szabó János a következő időszakot a DASE-ban tölti. A labdarúgó nemrég jött vissza sérülésből, fontos, hogy állandó játéklehetőséghez jusson, így a megyei első osztályú gárdában tölti majd a tavaszt – ismertette a szakember, aki a DEAC őszére az érdekes jelzőt használta.

– A másodosztályból való kiesés után a legfontosabb az volt, hogy építsük tovább az egyetemi vonalat, ami sikerült is, hiszen sok itt tanuló labdarúgónk van. A pályán mutatott játékkal elégedettek lehetünk, az, amit Sándor Tamás vezetőedző irányításával játszik a csapat illik a Debreceni Egyetemhez és a DEAC-hoz. Az eredményességgel sajnos nem feltétlen lehetünk kibékülve, több olyan mérkőzés volt, amikor azt éreztem, benne hagytunk pontokat. Jó lett volna legalább a második BKV előtt fordulni, de ezt tavasszal ki tudja javítani a társaság. Láttunk már ekkora hátrányt ledolgozni csapatokat, de olyat is, hogy másodikként váltott osztályt egy gárda – fogalmazott, jelezve, hogy semmi sincs még veszve.

Tehát a DEAC-nál egyáltalán nem tettek le a feljutásról, a másik cél, amit szeretnének megvalósítani ebben a szezonban, hogy folytassák az egyetemistákra épülő rendszer fejlesztését.

– Ezt már korábban elkezdtük, és tavaly léptünk benne a legtöbbet előre. Szeretnénk megőrizni a lépcsőzetességet, hogy az utánpótlásból kikerülő játékosaink előbb a megyei csapatainkban (DEAC II., DASE) ismerjék meg a felnőtt labdarúgást, a közeget, annak érdekében, minél hamarabb, és minél gördülékenyebben az első csapatunkhoz tudjanak kerülni. Szoros a kapcsolat a gárdáink között amely biztosítja a fokozatosságot, és a megfelelő átmenetet a játékosaink számára. Az utánpótlásból négyen az első csapattal kezdték meg a felkészülést, meglátjuk, hogy miként teljesítenek, mi lesz a legjobb állomás a karrierjük jelenlegi szakaszában. Szeretnénk, ha a fent vázolt modellnek a híre minél messzebbre eljutna, most már ott tartunk, hogy országosan is ismerik, és elismerik a munkánkat. Sok fiatal számára nagyszerű lehetőség, hogy van egy olyan egyetem, ahol a legmagasabb szinten tanulhat, és sportolhat is egyben – mondta el Pöszmet Tibor.

MSZ