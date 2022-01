Csütörtökön hatalmas csata után búcsúzott a HSE teniszezője a Summer set 1-es elnevezésű tornától Melbourne-ben. Potapova megújult az utolsó három játékban, így a jobbkezes magyar játékos hiába szerválhatott a győzelemért, nem tudta legyőzni a 69. helyen rangsorolt orosz teniszezőt. Az egyéni vereség után párosban is búcsúzott. A szoboszlói teniszező a szerb Aleksandra Krunic-csal az oldalán 2-1-re kikaptak.

A tervek szerint jövő héten Sydney-ben játszott volna Bondár Anna, de egy kisebb sérülés miatt kihagyja a tornát, és most már csak az Australian Openre készül.

Bondár Anna így nyilatkozott a HSE sajtóosztályának:

„Nagy meccset játszottam Potapova ellen, az első szett egy brékkel ment el. A második szettben 3-3-nal jött egy esőszünet és utána inkább neki voltak lehetőségei, de szerencsére azokat tudtam hárítani, és tiebrékre mentettem a szettet, ahol sikerült fordítani. Egészen a döntő szett közepéig nem jutottam bréklabdához, azt viszont a legjobbkor használtam ki, így sikerült 2-4-ről 5-4-re fordítani. Ahogy mar említettem, egy meccsért szerválni sosem könnyű, és sajnos most nem sikerült befejezni, de összességében elégedett vagyok a játékommal. Persze nem voltam annyira boldog közvetlenül a meccs után, de utólag visszagondolva élveztem, és örülök, hogy egy ilyen szintű játékossal teljesen ki-ki mérkőzést tudtam játszani, nagyon picin ment el, de mindenképpen biztató a jövőre nézve, hogy ilyen rövid idő alatt fel tudtam venni a ritmust ilyen játékosokkal, mert ez azért már egy más szint, mint ahol eddig többnyire játszottam. Úgy gondolom, ez egy jó évkezdés volt, tudtam 4 meccset játszani, abból 3 nagyon kemény és küzdős volt, megszereztem életem első Top 50-es győzelmét, bizakodva várom a folytatást. Eddig csak hallottam róla, hogy az Australian Openen mindig vannak magyar szurkolók, és nagyon jól esett, hogy néhányan már ezen a heten is kijöttek a WTA-ra szurkolni. Mindig nagy erőt tud adni, főleg miután a Covid miatt sajnos nagyon sokat játszottunk nézők nélkül. Végül kihagyom a Sydney-ben rendezendő tornát a jövő héten, kemény meccsek vannak mögöttem, és egy apró hasizom fájdalmam is van, úgyhogy az edzőmmel úgy ítéltük meg, hogy nem éri meg kockáztatni, hanem inkább maradunk Melbourne-ben, 1-2 napot pihenek, majd felkészülünk az Australian Openre.”

HBN