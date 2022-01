Dávid László tanítványa pénteken magabiztosan jutott főtáblára, vasárnap pedig ugyanolyan – ha nem nagyobb – lendülettel folytatta a versenyt - írja az Interfencing Debrecen SC. A 64-es táblán Chiara Mormile volt Sugár ellenfele. Az olasz hölgy a végsőkig küzdött minden idők legfiatalabb magyar vívó olimpikonja ellen, de végül 15-14-es végeredménynél kénytelen volt gratulálni a debreceni tehetségnek.

Sugi már ezzel az eredménnyel is egyéni rekordot döntött, hiszen – bár korábban többször is karnyújtásnyira volt ettől – pályafutása során először jutott be a legjobb 32 közé felnőtt világkupán. Ő viszont nem elégedett meg ennyivel, s a következő asszójában a nap bravúrját hajtotta végre. A világranglista 11., csapatban Európa-, világ- és olimpiai bajnok Nyikitina egyszer vezetett a mérkőzés folyamán, 1-0-nál. Ezután viszont jóformán esélye sem volt Sugár ellen, aki sorra vitte be a szebbnél szebb tusokat, és végül simán, 15-9-re legyőzte az oroszt.

Győzelmével nemcsak egyéni, de városi rekordot is döntött, hiszen idáig még sosem jutott cívisvárosi vívó világkupán nyolcaddöntőbe.

A nyolcba jutásért a legjobb olasz, Rosella Gregorio következett. A 31 éves, korábbi világkupagyőztes vívónő kezdte jobban az asszót, s bár a mérkőzés második felében végig kiegyenlített volt a küzdelem, Sugi nem tudta ledolgozni az elején összeszedett hátrányát, így végül a 14. helyen zárta a versenyt. Ezzel Pusztai Liza (9. hely) mögött a második legjobb magyar lett Tbilisziben.

Hétfőn a csapatversennyel folytatódik a georgiai világkupa, ahol természetesen a Sugival felálló magyar válogatottnak is szurkolhatunk.