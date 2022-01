Január 14. és 17. között Georgiában rendezik a férfi és női kardvívók idei első világkupaversenyét, amelyen természetesen ezúttal is szoríthatunk debreceni sikerért. A pénteki selejtezők során Battai Sugár öt győzelme mellé csupán egyetlen vereség csúszott be, így egyből továbbjutott a legjobb 64 közé, írja közleményében az Interfencing. Sugin kívül még két magyar versenyző, Szűcs Luca és Pusztai Liza lép pástra vasárnap, amikor is a 64-es főtáblával folytatódik a hölgyek küzdelme.

Battai ellenfele az olasz Chiara Mormile lesz a 32-be jutásért.

A csoportkörben két tussal is vezettem a koreai lány ellen, és jó akciókat választottam, de a végén mégis ő nyert 5-4-re. Ezen kívül a többi asszómmal elégedett vagyok, várom már a vasárnapot és a hétfői csapatversenyt

– nyilatkozta Sugi a selejtezők után.