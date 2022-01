Győzelemmel zárta az őszi idényt a Monostorpályi csapata, amely magabiztos, 3–0-s különbséggel nyert a DSI ellen. A tavalyi negyedik helyezett nyáron elvesztette három kulcsemberét is, azonban így is kiváló teljesítményt nyújtott az első félévben.

Az idény indulásáról és a januári felkészülésről kérdezte a Hajdú-bihari Napló a gárda vezetőedzőjét, Bereczky Bencét. – Érdekes helyzet állt elő nyáron az együttesnél, hiszen alig igazoltak el tőlünk, mégis kulcsjátékosok hagyták el a csapatot. Tóth Attila, Rácz Zsolt és Pataki Ernő távozásával nagyjából nyolcvan gólt veszítettünk a tavalyi szezonból, így nem is nagyon láttuk, mire leszünk képesek nélkülük. Szerencsére összeállt egy olyan csapategység, amely tudta pótolni a hiányosságokat, és mindig volt valaki, aki eldöntötte a mérkőzéseket – mondta a vezetőedző.

Bereczky Bence, a Monostorpályi edzője

Forrás: Bereczky Bence-archív

A Monostorpályi lejátszott tizenöt mérkőzéséből tizenegyet megnyert, és csupán egyszer szenvedett vereséget, így ezzel a teljesítménnyel másodikként várhatja a tavaszt. – Két kiemelkedő mérkőzésünk volt, az egyik a harmadik helyen álló Kaba elleni 3–0-s siker, a másik pedig a bravúros döntetlen a Balmazújváros otthonában – nyilatkozta a fiatal edző, aki hozzátette, utóbbi együttes utoljára több mint egy éve hullajtott pontot hazai pályán.

Ahogy a többi labdarúgócsapat, úgy a kék-fehérek is belevágnak a munkába a két ünnep után. – Január 6-ára van betervezve a kezdés, és folyamatban van az edzőmeccsek lekötése is. Támadó pozícióba valószínűleg fog érkezni erősítés a megyéből – zárta gondolatait Bereczky Bence, aki innen is szerette volna kifejezni köszönetét a csapat elnöke, Nyilas József felé a rengeteg támogatás végett.

Vadicska Olivér