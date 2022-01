Nyílt napot tartanak a Békessy Béla Vívócentrumban január 8-án, szombaton – derül ki a klub közleményéből. Aznap délelőtt 10 és 13 óra között a kard, tőr és párbajtőr fegyvernemek mutatkoznak be. A résztvevők gyakorolhatnak szúrópárnán, vagy akár pástra léphetnek és megmérkőzhetnek a többi résztvevővel. A vívást a kisgyerekek is kipróbálhatják, számukra az ovis és kisiskolás víváson speciális felszerelés áll rendelkezésre. Délután 13 és 14 óra között fénykardot ragadva a jedik bőrébe is belebújhatnak a látogatók, hiszen 2020 óta fénykardvívást is oktatnak a Békessyben, ahol a Star Wars-hangulatot a vívóterem egyik fala is megidézi.

A nyílt nap során edzők felügyelik és segítik a résztvevőket a fegyverek szakszerű használatában.

A vívás egy elegáns, nem szokványos mozgásforma, amely fejleszti a reakciókészséget, általános erőnlétet, koncentrációt. A kitartó felkészülés megtanít tűrni, küzdeni. Ez a sport számos olyan készséget, tulajdonságot fejleszt, amelynek hasznát vehetik a sportolók az élet más területein is – hangsúlyozza közleményében a Békessy Béla Vívócentrum.

A nyílt napra 4 éves kortól várnak bárkit, akit érdekel ez a sport, legyen gyerek, felnőtt, idősebb vagy akár mozgásában korlátozott személy, hiszen számukra is tartanak vívóedzéseket. Az érdeklődök érkezhetnek akár egyénileg vagy társaságban, osztálytársakkal, szülőkkel.