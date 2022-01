– Jött egy ilyen lehetőség és nem akartam elszalasztani, mert szeretek jégen motorozni – válaszolta a Napló megkeresésére a SpeedWolf Debrecen salakosa. – De ez bűnös élvezet, így nem is nevezném meg konkrétan a helyszínt, legyen elég annyi, hogy az egyik szomszédos megyében jártunk a napokban egy baráti társasággal, klassz nap volt. A kemény mínuszok miatt adottak voltak a feltételek, és mivel három éve tudtam legutóbb jégen húzni a gázt, nyeregbe pattantam én is. Amúgy ez is remekül szolgálja felkészülést, jól lehet gyakorolni a technikát, de azért természetesen más, mint a salakmotor: könnyebb rajta menni, nincs félelemérzet, hiszen itt a palánk helyett maximum a nádasba tudsz belerongyolni. Persze egyéb technikai, műszaki különbségek is vannak, az eredeti jégmotor mindkét kerekét felülről és oldalról keret védi, ugyanis a gumi tömve van szögekkel. Az enyém amolyan házi barkács megoldás: a nagy tüskék helyett a használt salakmotor gumiba belülről kifelé reisser csavarokat szúrtunk, azok tartják a jégen a motort, de erre tökéletesen megfelel – taglalta.

MSZ