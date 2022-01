A Berettyóújfalu futsalcsapata 3–3-as döntetlent játszott idei első bajnokiján a Kistarcsa vendégeként hétfő este. Az MVFC már 2–0-ra is vezetett Rábl János és Rafinha góljaival, viszont a hazaiaknak összejött a fordítás, így a hajrára Nagy Imre találata csak az egyenlítésre volt elegendő a sereghajtó otthonában.

A mérkőzést követően a berettyóújfaluiak harmadik gólját szerző Nagy Imre nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – A hétfői meccsen vereséggel felérő döntetlent értünk el. Az elején jól kezdtünk, majd túlságosan megnyugodtunk, így szépítettek a hazaiak. A második játékrészben érthetetlen módon dekoncentráltak voltunk az ellenfél kapuja előtt, a Kistarcsa pedig két kontrából megfordította az állást. A végén mindössze az egyenlítés sikerült – fogalmazott a játékos.

Az MVFC következő ellenfele a Haladás lesz az alapszakasz utolsó előtti körében, Nagy Imre előretekintve erről az ütközetről is beszélt. – A szombathelyieket betegség sújtotta, ennek is köszönhetően kikaptak az elmúlt fordulókban. Nem tudjuk, hogy a vasárnapi összecsapásra milyen állapotban lesznek a hiányzóik, de nem is szeretnénk velük foglalkozni. Rendeznünk kell a sorainkat, hiszen egy olyan csapat ellen ikszeltünk, akiket magabiztosan kellett volna legyőznünk. Javítanunk kell a hétvégén mindenképpen, mert ha kikapunk, akkor nem sok esélyünk marad a felsőház elérésére – zárta gondolatait a Berettyóújfalu futsalosa.

A Mezei-Vill következő mérkőzését a Szombathely otthonában játssza vasárnap este.

Arany Balázs