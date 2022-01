Tegnap este játszotta le az első Gyöngyös elleni mérkőzését a DEAC kézilabdacsapata, ma délelőtt pedig a visszavágóra is sor került. Mivel a vendégek csarnoka felújítás alatt áll, így mindkét összecsapást Debrecenben rendezték.

Az NB I. középmezőnyéhez tartozó hevesiek a légiósaik nélkül érkeztek, ám így is erős kerettel neveztek, ráadásul a honosított játékosaik is pályára léptek - írja a deac.hu. Mindkét találkozón a Gyöngyös nagyobb iramot diktált, pillanatok alatt a hazaiak kapujához értek a játékosaik. A debreceniek lelkiismeretesen küzdöttek, a második mérkőzésen még sikerült is megszorongatniuk az ellenfelet, ám a számtalan eladott labdából a vendégek ziccereket alakítottak ki, amelyek rendre góllal zárultak, ráadásul a hajrát jobban bírták erővel, így mindkét találkozón magabiztos győzelmet arattak.

A Ligakupa B csoportját jelenleg a Gyöngyös vezeti hat ponttal, második a DEAC 4 egységgel, míg a Mezőkövesdnek és az Egernek 2-2 pontja van.

Ligakupa, B csoport

Gyöngyös – DEAC 31-20 (18-11)

DESOK. Vezette: Kiu G., Kiu T.

DEAC: Boros, Maródi – Hornyák, Mucza, Mórucz, István P. 1, Kathi 1, Gidai 2, Rédei 2, Péter D. 1, Illés 3, Szolnoki, Zalai 1, Pethő 7, Dobos 2, Tóth M.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 5/6, ill. 3/4

DEAC – Gyöngyös 27-40 (19-21)

DESOK. Vezette: Bujdosó, Horváth V.

DEAC: Boros – Tóth M. 1, Rédei 1, Pethő 7, Dobos 3, Kathi 3, Péter D. 3; Maródi, Hornyák Z 1., Mórucz 1, Gidai 2, Szolnoki 5, Zalai

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/5