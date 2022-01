A DVSC Kézilabda Akadémia 17 éves tehetségével, Panyi Annával két és féléves szerződést kötött a DVSC Schaeffler – tudatta a klub január 6-án. A fiatal átlövő tagja volt a 2021-ben ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak.

A felnőtt NB I.-ben 2020 őszén, 16 évesen a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésen mutatkozott be, s mindjárt gólt is szerzett.

– Amikor elkezdtem kézilabdázni, az volt az egyik álmom, egy NB I.-es csapat profi játékosa lehessek, s ez most megvalósult – mondta érthető örömmel a hangjában Panyi Anna. – Persze tisztában vagyok vele, hogy ez csak az első lépés a céljaim elérése felé, s keményen kell dolgoznom azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Fontos számomra, hogy egyre többször ott lehetek a felnőtt csapat edzésein, s ha meccseken is lehetőséget kapok, igyekszem majd meghálálni a bizalmat. Természetesen a tanulás is fontos az életemben, a Szent József Gimnáziumba járok, s idén fogok érettségizni, így tavasszal még bejárok az órákra, nyártól pedig százszázalékosan a kézilabdára tudok majd koncentrálni.