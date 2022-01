A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata az elmúlt hetekben hullámvölgybe került, utóbbi három összecsapása mindegyikén sima vereséget szenvedett. A klub honlapja ennek apropóján készített interjút a görög vezetőedzővel, Jorgosz Vovorasszal.

Két meccsen 190 pontot kaptak

A szakember elmondta, hogy a visszaesés első számú okának egyértelműen a védekezésbeli problémáikat látja. – Az elmúlt két idegenbeli találkozónkon összesen 190 pontot kaptunk. Ebből kifolyólag támadásban sem találtuk meg a ritmusunkat, így végül a fiúk elveszítették az önbizalmukat. Sajnos az ehhez hasonló hullámvölgyek gyakran előfordulnak a játékban, de amennyiben el szeretnénk érni kitűzött céljainkat, több komoly megingást nem engedhetünk meg magunknak – mondta a mester.

A vezetőedző beszélt arról is, hogyan lábalhatnának ki a rossz szériából.

– Először is, kiemelném a játékosaim edzésmunkáját, akik tréningről tréningre 110 százalékot nyújtanak, és a szakmai stáb minden kérésének maximálisan eleget tesznek. Ezzel a résszel sosem volt baj, és ahogy megismertem a csapatot, nem is lesz. A hirtelen fókuszvesztés okait kell feltárnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mi játszódik le a fejekben, amikor szinte egyik pillanatról a másikra radikálisan lankad a koncentrációnk. Egy sikerrel megvívott ütközet csodákat tenne, újra felépíthetnénk magunkat. Ehhez viszont kulcsfontosságú, hogy minél előbb rendbe tegyük a védekezésünket. Annál is inkább, mivel élet-halál rangadó következik a Kaposvár ellen – zárta gondolatait Vovorasz.

A DEAC együttese szombaton fogadja a Kaposvár gárdáját 19 órától.

HBN