Mint ahogy már beszámoltunk róla, a DEAC jégkorongcsapata hatalmas bravúrt végrehajtva a tavalyi év után idén is megnyerte a Magyar Kupát. Az egyetemista gárda a szombati elődöntőben a DVTK-t 5–3-ra, a vasárnapi fináléban – a 2021-eshez hasonlóan – a Hydro Fehérvár AV19 együttesét 4–3-ra győzte le, amivel 2012 óta az első klub lett, amelyik megvédte a címét.

A döntőben minden debreceni hokis óriásit küzdött a jóval esélyesebbnek tartott Alba Volánnal szemben, a találkozó hőse azonban a szenzációsan védő Hetényi Zoltán volt, aki korábbi sikerei helyszínén, Székesfehérváron gyűjtötte be legújabb trófeáját. – A tavalyi kupagyőzelem is nagyszerű siker volt, tényleg egy kisebb csoda. Idén azonban, hogy Fehérváron hódítottuk el, az talán még nagyobb élmény. Nekem különösen az, hiszen 10 idényt töltöttem a Volánban, úgyhogy szinte hazai pályán játszhattam – mondta a magyar válogatott hálóőre.

A DEAC játékosa kiemelte, hogy a DVTK elleni elődöntő is kifejezetten nehéz volt, attól függetlenül, hogy az idei bajnokságban 100 százalékos volt a cívisvárosiak mérlege a Jegesmedvékkel szemben. – Sokan közülünk 10 napig karanténban voltak előtte, nem is tudtunk igazán edzeni. Az összecsapás végén már a kapu tetején támaszkodtam, mert alig bírtam szuflával. A Fehérvár ellen pedig úgy álltunk oda, hogy egy meccsen lehet bármi és ez be is jött. Azt meg kell jegyezni, hogy valószínűleg tízből kilencszer az Alba Volán nyerné ezt a párharcot, de ez is emeli ennek a sikernek az értékét – fogalmazott Hetényi Zoltán.

Hittel kompenzáltak

A rendkívül izgalmas döntő utolsó percében a DEAC kettős emberhátrányba került, és mivel a hazaiak lehozták a kapusukat, így hat mezőnyjátékossal támadtak három ellen. A hajdúságiak azonban emberfeletti küzdelemben megtartották előnyüket és megnyerték a meccset. – Le a kalappal a fiúk előtt, szívvel-lélekkel hajtottunk egy kiváló együttessel szemben. Amikor a végén már nem bírtuk lábbal és jöttek a kiállítások – ami ilyenkor benne van a játékban –, akkor is megmaradt a hitünk, és kompenzáltuk vele az emberhátrányt. Ennél szebb forgatókönyvet a befejezésre talán senki sem tudott volna írni – idézte fel az utolsó pillanatokat a debreceni hokis.

A dudaszó utáni katartikus ünneplést követően, azonban még felemelőbb sportpillanatok következtek. A fehérvári szurkolók – felülemelkedve a csapatuk veresége okozta csalódottságon – felállva tapsolták az egyetemisták kapusát, Hetényi Zoltánt. A korábbi kedvenc pedig kiment hozzájuk ezt megköszönni, néhány szerencsés pedig le is pacsizhatott a válogatott klasszissal. – Az összecsapás után, amikor a Volán drukkerei elkezdték skandálni a nevem és kezet fogtak velem, akkor tényleg a könnyeimmel küszködtem. Az ember sosem felejti el, hogy honnan jött, pont ezért fantasztikus volt átélni, hogy ilyen tisztelettel és szeretettel fordultak felém. Ez biztos, hogy örök élmény marad – mondta.

A DEAC pénteken a Brassót fogadja az Erste Ligában.

Bakos Attila