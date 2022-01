Negyedik heténél tart a DVSC második együttesének felkészülése. Szűcs János edző tanítványai már túl vannak két edzőmérkőzésen is, a Hajdúszoboszlót 2–1-re győzték le, míg a DEAC-tól 3–1-es vereséget szenvedtek a fiatalok.

Az NB III. Keleti csoportjának 14. helyén telelő alakulat trénerét a Hajdú-bihari Napló kérdezte a felkészülésről.

– Hat hetes felkészülést terveztem, most vagyunk a csúcsterhelésben. Szerencsére a sérülések elkerültek minket, mert odafigyeltünk, hogy megfelelően adagoljuk a terhelést. A koronavírus nálunk is „beütött”, de annyira nem volt vészes, mint a korábbi időszakban. A 15-16 fő megvolt szinte minden edzésen. A Hajdúszoboszlóval nagyon jó mérkőzést játszottunk, itt még frissebbek voltak a srácok. Elmúlt hétvégén a DEAC-cal találkoztunk, ahol tompán, és elég sok hibával futballoztunk, de ezt én annak tudom be, hogy azon a héten is hét eléggé megterhelő edzésünk volt – adott helyzetjelentést Szűcs.

A kis Loki speciális helyzetben van, hiszen egyfajta átmenetet képez az akadémiai és a felnőtt futball között. A keret tagjai közül jelen pillanatban többen is a Joan Carrillo vezette első keretnél edzenek, így az akadémiai csapatokból emeltek ki fiatalokat, hogy a harmadosztály gárdával gyakoroljanak. – A legfontosabb számunkra az, hogy a fiatalok minél jobb edzésmunkát végezzenek, minél többet fejlődjenek, így mindig öröm, ha közülük valaki felkerül a nagyokhoz – világított rá az edző. – Az, hogy a tétmérkőzéseinken kinek mennyi játékidőt tudunk adni, függ az első keretből „lejátszókkal”, illetve attól, kik csatlakoznak hozzánk az akadémiai korosztályokból. De nekünk ez is dolgunk, hogy átmenetet képezzünk a felnőtt csapat és az akadémiai korosztályok között, minél inkább segítve, megkönnyítve a felnőtt futballba illeszkedést. Mindkét meccsből is szűrtünk le hibákat amiken próbáltunk javítani, a működő dolgokat pedig tovább finomítani. Az elsődleges célkitűzés nem is helyezésben van mérve, de jó lenne ha tavasz végére a 10. hely környékére oda tudnánk érni – bizakodott Szűcs János.