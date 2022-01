A DEAC férfi röplabdázói hétvégén játsszák első idei bajnokijukat a listavezető Pénzügyőr ellen. A debreceniek a tabella utolsó előtti, hetedik helyén állva fogadják a DESOK-ban az éllovast. A legutóbbi találkozójukat november végén játszották Ádám Andrásék, akkor a szintén bajnokesélyes Kaposvár otthonában szenvedtek 3–0-s vereséget.

A felkészülés alatt két új játékossal erősödtek, a brazil Willian César Coelho Rabellel, valamint a kubai Almora Nunez Gustavo Lazaroval.

Az esztendő első megmérettetése előtt a DEAC vezetőedzője, Fodor Antal beszélt a várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – A tavalyi bajnok ellen indul az éve a csapatunknak. Olyan mérkőzést szeretnénk játszani vasárnap, amelyen esélyünk mutatkozik játszmát nyerni, és alkalmanként megszorongatni a listavezetőt. Nyilván a találkozó végső sikerére nem mondhatjuk, hogy komoly esélyünk van, hiszen akkor mi is várományosai lennénk a bajnoki címnek. De mindenképpen színvonalas teljesítményt várok a srácoktól, biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak tenni a jó szereplés érdekében – mondta a debreceniek mestere.

A vezetőedző beszélt a mögöttük álló felkészülési időszakról is.

– A tréningeket január harmadikán kezdtük, a srácok jó formában vannak, ezt bizonyították az utóbbi két edzőmérkőzésünkön is. Nem volt túl sok időnk a bajnoki folytatás előtt, hogy az új érkezőkkel összekovácsoljuk a csapatot. De úgy érzem, hogy megfelelően alakultak az elmúlt heteink, és bizakodva várjuk az első összecsapást – fogalmazott a szakember. Az edző szerint a két új légiós húzóembere lehet a keretnek, velük az eredményesség tekintetében is várható előrelépés. – A játékunkban mindenképpen szeretnék fejlődést látni. A szezon első felében lemaradtunk az előttünk állókhoz képest, mert csak a Dunaújvárost tudtuk legyőzni. Az alapszakaszban nehéz lenne fentebb lépni a tabellán, de a rájátszás végére elképzelhető, hogy előrébb végezzünk. Nyilván ahhoz szerencse is kell, hogy elkerüljenek minket a sérülések, és a koronavírus. Sajnos az ilyen problémákat nem látjuk előre, pedig ezek elég komoly befolyásoló tényezők lehetnek – zárta gondolatait Fodor Antal.

A DEAC röplabdázói vasárnap 17 órától fogadják a Pénzügyőrt a DESOK-ban.



Arany Balázs