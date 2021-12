A két fővárosi csapat, csakúgy, mint a nyári olimpia idején, ezúttal is közösen gyakorolt a válogatott szünetben, s így léptek pályára a DVSC Schaeffler ellen, számolt be a dvsckezilabda.hu. A négy vb-t megjárt válogatott kerettag – Bordás Réka, Planéta Szimonetta, Tóvizi Petra és Vámos Petra – vasárnap csatlakozik a Lokihoz, Kovács Anna, Mariana Costa és Hornyák Dóra pedig sérülés miatt nem léphetett pályára, mint ahogy a szintén sérült Poczetnyik Luca is hiányzott a debreceniektől. Ott volt viszont népligeti meccsen öt akadémista, Török Lilly, Silye Nanda, Ináncsi Fruzsina, Lakatos Petra és Tóth Gréta (a klub két ifjúsági válogatottja, Csernyánszki Liliána és Panyi Anna sem állt a szakmai stáb rendelkezésre).

S ott volt DVSC-mezben Deonise Fachinello, a világbajnok brazil átlövő, aki nyáron visszavonult, néhány hete azonban a csapattal készül.

Jól kezdte a meccset a debreceni együttes, Csapó Kyra jól védett, s a debreceni kezdősor tartotta a lépést a vegyes csapattal. Az első játékrész második felére érkeztek a fiatalok, akik nem játszottak megilletődötten, harminc perc után egyenlő volt az állás.

Szünet után is nagyot küzdött a fiatal Loki, a bal szélre érkező Korsós Dorina remekelt, de a többiekre sem lehetett panasz, s bár a végére elfáradt a csapat, összességében elégedett lehet a Debrecen az edzőmeccsen látottakkal.

FTC/MTK – DVSC Schaeffler 33–29 (16–16)

DVSC: Csapó K. – Arany 2, Fachinello 4, Szabó N. 5, Török L. 2, Jezsikava 5, Petrus 1. Csere: Giegerich (kapus), Ináncsi F. 1, Silye N. 2, Lakatos P. 1, Tóth G., Korsós 6. Edző: Szilágyi Zoltán.