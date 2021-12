A debreceni vízilabda együttese sajtótájékoztatót tartott csütörtök délelőtt a Debreceni Sportuszodában, amelyen a klub elnöke, Becsky István bejelentette távozását a DVSE éléről. Azt is nyilvánosságra hozták az eseményen, hogy helyét Szabó János veszi át a következő esztendőtől.

A sajtótájékoztatón a klub elnöke, Becsky István elárulta, hogy lemond a DVSE vízilabda elnöki és ügyvezetői pozíciójáról 2022. január elsejétől.

– Ez a saját döntésem, a vízilabda mellett a kosárlabda ügyvezető igazgatói pozícióját is rám bízta a város és az egyetem. Az utóbbi miatt viszont nem tudtam elég időt és energiát fordítani a vízilabdára. Nem szeretném, hogy ez a sportág ne olyan körülmények között működjön a jövőben, ahogyan én azt maximalista emberként elvárnám. Ezért döntöttem úgy, hogy a jövőben átadom a helyemet az elnöki és ügyvezetői poszton. Ez egy régóta előkészített döntés volt, de úgy szerettem volna itt hagyni a pozíciómat, hogy a kiválásommal minden ugyanúgy mehessen tovább. Szabó János a legmegfelelőbb személy, hogy a klubnál dolgozzon, ő egy megszállott vízilabda fanatikus, aki gazdasági vénával is rendelkezik. Továbbá szeretném leszögezni, hogy nem a süllyedő hajóról menekülök, mert biztos vagyok abban, hogy kiharcoljuk a bent maradást. Elkezdődtek már tárgyalások az igazolásokat illetően, azonban ebben a sportágban nem lehet akármikor igazolni, de azon leszünk, hogy megerősítsük a csapatot. Fantasztikus tíz év volt, amelyet a DVSE élén eltölthettem, rengeteg élménnyel gazdagodtunk én és a város egyaránt – fogalmazott az ügyvezető.

Fotó: Czinege Melinda

Szabó János, az egyesület jövendőbeli elnöke elmondta, hogy a vállalkozói szférából érkezett, kötődik a sporthoz, hiszen ő maga is már negyven éve sportol. – Becsky Istvánnal rengeteget segítettünk az elmúlt időszakban a csapatnak, és a továbbiakban is ez a célunk. Az ügyvezető felajánlotta számomra a DVSE elnöki pozícióját, amelyen nem sokáig gondolkoztam, mert úgy éreztem, hogy meg tudok birkózni a feladattal. Az a munkám, hogy ezt az egyesületet, mint egy céget vezessem, anyagilag stabilan működjön az utánpótlás és a felnőtt csapat egyaránt. Az elvárás is az felém, hogy ez a klub újra tündököljön, és büszke legyen rá az egész város – zárta gondolatait a leendő elnök.

Arany Balázs