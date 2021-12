Nagyon jókkal, ugyanis szerettünk Debrecenben élni. 1982-től 85-ig laktunk a Tócóskertben, a Margit téri Általános Iskolába jártam, s nagyon megkedveltük a várost. És nemcsak azért, mert sportszeretők az itteniek, hanem rendkívül kedvesek is. Budapesten nőttem fel, talán ezért volt olyan nagy a kontraszt, de nagyon tetszett és tetszik most is ez a közeg. Szerintem nem véletlen, hogy a mai napig is vannak debreceni barátaim. Mindezeket figyelembe véve különleges érzés volt, amikor Ábrók Zsolt, a DVSC ügyvezetője felhívott, és felkért erre a megtisztelő feladatra. Eszembe jutott, hogy anno gyerekként rendszeresen jártam Loki-meccsekre, s a nyolcvanas évek közepén láttam formálódni a későbbi bajnokcsapatot. Testközelből élhettem át azokat a sikereket, amiket akkor elértek Komáromi Ákos tanítványai. Ezért még jobban tudom értékelni, hogy ennél a komoly hagyományokkal és az egész országban nagy népszerűségnek örvendő csapatnál dolgozhatok.