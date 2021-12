A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 56 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére, számolt be a Nemzeti Sport.

A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett első 1964 és 1994 között.

Az idei győztesek közül kiemelkedik a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter 18. elsőségével, míg a tokiói olimpián ezüstérmes vitorlázó, Berecz Zsombor és a birkózó Sastin Marianna 11. alkalommal, az asztaliteniszező Póta Georgina és a curlinges Szekeres Ildikó tizedszer, a szintén vitorlázó Érdi Mária, a súlyemelő Nagy Péter és a teniszező Fucsovics Márton egyformán kilencedszer bizonyult a legjobbnak.

A tokiói aranyérmesek közül Kopasz Bálint, Lőrincz Tamás, Milák Kristóf, Szilágyi Áron és Csipes Tamara végzett az élen sportágában.

Érdekesség, hogy a sportlövőknél a nők között a paralimpián bronzérmes Dávid Krisztina érdemelte ki az év legjobbja címet. Labdarúgásban a Dunaszerdahely játékosa, Schäfer András kapta az elismerést.

A legeredményesebb hazai klubok közül az MTK nyolc, a Vasas hét, a Budapesti Honvéd hat, az Újpest és a Haladás pedig négy-négy elsőséget mondhat magáénak.

Külföldi egyesület képviseletében zárt az élen öt versenyző.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége is dönt az év legjobbjairól: 2022. január 6-án rendezi meg a 64. M4 Sport – Az Év Sportolója Gálát a Nemzeti Színházban. Az MSÚSZ pénteken, 13 órakor jelenti be a tízes listákat, majd az alábbi kategóriában hirdet győztest a gálán: az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év csapata (hagyományos sportágak), az Év csapata (az egyéni sportágakban), az Év edzője (a fogyatékosokkal dolgozó edzők is az abszolút kategóriában versenyeznek már második éve), MSÚSZ-életműdíj, az Év e-sportolója, az Év szabadidősport eseménye, az Év fogyatékos férfi sportolója, az Év fogyatékos női sportolója, az Év fogyatékos csapata, az Év sportpillanata.

Amerikai futball

A szövetség január közepén hozza nyilvánosságra a legjobbak nevét.

Asztalitenisz

Majoros Bence (C'Chartres TT, francia) 2.

Póta Georgina (SH-ITB-Budaörsi SC) 10.

Autósport

Kiss Norbert (Révész TRT KFT) 1.

Atlétika

Szűcs Valdó (Zalaszám ZAC) 1.

Krizsán Xénia (MTK Budapest) 1.

Birkózás

Női

Sastin Marianna (Vasas SC) 11.

Kötöttfogás

Lőrincz Tamás (Budapesti Honvéd SE) 5.

Szabadfogás

Muszukajev Iszmail (FTC) 1.

Búvárúszás

Tájékozódási búvárúszás

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 18.

Hofmeister Alíz (Csepel Barakuda Búvár SE ) 1.

Uszonyos úszás

Bukor Ádám (Győri Búvár SE) 4.

Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 8.

Apnea

Bagó Marcell (nOxygen Apnea Club)

Korok Fatima (Korok SE)

Cselgáncs

Tóth Krisztián (MTK Budapest) 5.

Pupp Réka (Atomerőmű SE) 1.

Curling

Kiss Zsolt (UTE) 6.

Nagy Laura (Vasas SC) 1. és Szekeres Ildikó (Vasas SC) 10.

Erőemelés

Férfi erőemelés

Hegedűs Áron (WestFit GYM SE)

Női erőemelés

Rozsnyai-Kovács Aletta (Vasdisznó Erőemelő SE)

Férfi fekvenyomás

Cserna János (Marvel Team SE,Vésztő)

Női fekvenyomás

Nyers Mónika (Tabi Fitness Klub SE)

Evezés

Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egylet) 2.

Fehérvári Eszter (Győri Atlétikai Club) 1.

Fallabda

Farkas Balázs (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 4.

Chukwu Hannah (Tatabányai Squashberek Sportegyesület) 3.

Floorball

Pfneiszli Péter (Szőnyi Palánkdöngetők Köre) 2.

Lelovics Nóra (Szőnyi Palánkdöngetők Köre) 1.

Footgolf

Tajtyi Róbert (BFGT) 1.

Dreilinger Andrea (EMFGSE) 1.

Golf

Kötél Bence (Balaton Golf Club) 1.

Vadkerti Adél (Pannonia Golf & Country Club) 3.

Gó

Csizmadia Róbert (Első Magyar Gó Egyesület Pestújhely) 1.

Seres Júlia (PaGoda Gó Egyesület) 3.

Hódeszka

Fricz Botond (Sport-Club.hu Kecskemét) 5.

Vincze Zsófia (Vasas SC) 2.

Íjászat

Balogh Mátyás László (Malév SE) 1.

Terep

Molnár József (Haladás VSE) 1.

3D

Szíjártó László (Eleven ÍE) 1.

Pálya

Gáspár Tamás (Alba Íjász HSE) 2.

Jet-ski

Major Marcell (Sea-Doo Racing Team Sportegyesület) 1.

Jégkorong

Hetényi Zoltán (DEAC) 2.

Garát-Gasparics Fanni (MAC Budapest) 2.

Kajak-kenu

Kopasz Bálint (Győri Vízisport Egyesület) 3.

Csipes Tamara (Budapesti Honvéd SE) 2.

Karate

Hárspataki Gábor (MTK Budapest) 4.

Baranyi Zsófia (MTK Budapest) 2.

Kerékpár

Valter Attila (Groupama-FDJ) 3.

Vas Kata Blanka (SD Worx) 3.

Kézilabda

A magyar szövetség (MKSZ) ezúttal is csak januárban nevezi meg az év legjobbjait.

Kickbox

Száraz Gergő (Csepeli HALKER-Király Team) 1.

Busa Andrea (Csepeli HALKER-Király Team) 3.

Korcsolyázás

Rövid pályás gyorskorcsolya

Liu Shaoang (FTC) 3.

Jászapáti Petra (Szegedi Korcsolyázó Egyesület) 6.

Műkorcsolya

Chtchetinina Ioulia és Magyar Márk (páros, HKA) 2.

Kosárlabda

Hanga Ádám (Real Madrid) 6.

Határ Bernadett (Sopron Basket) 1.

Labdarúgás

Nagypálya

Schäfer András (DAC) 1.

Csiszár Henrietta (Internazionale) 1.

Futsal

Dróth Zoltán (Haladás VSE) 4.

Vámosi Georgina (Tolna-Mözs) 1.

Lovassport

Hölle Martin (Újhartyán Gyémánt Lovaspark SE) 3.

Motorsport

Pergel Bence (HTS Team) 1.

Gál Lili (MAMI Team Fehér) 2.

Ökölvívás

Kiss Levente Hunor (UTE) 1.

Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) 1.

Öttusa

Marosi Ádám (Budapesti Honvéd SE) 8.

Kovács Sarolta (Alba Volán) 7.

Ritmikus gimnasztika

Pigniczki Fanni (MTK Budapest) 4.

Rögbi

7-es

Czakó Attila (Battai Bulldogok SZVISE) 4.

15-ös

Thomas Ducrocq (Fit World Gorillák RC Szeged) 1.

Női

Lencsés Luca (Bp. Medvék RCE) 1.

Röplabda

Teremröplabda

Magyar Bálint (Pénzügyőr SE) 1.

Szakmáry Gréta (Aydin Büyüksehir Belediyespor, török) 3.

Strandröplabda

Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 3.

Villám Lilla és Szombathelyi Szandra (Vasas SC) 1., illetve 5.

Sakk

Rapport Richárd (Haladás VSE) 5.

Gara Tícia (Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsai Sakk-Klub) 2.

Sí

Alpesi sí

Úry Bálint (Fullsport SE) 2.

Tóth Zita (Vasas SC) 4.

Sífutás

Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 8.

Síugrás

Vörös Virág (Kőszegi Sportegyesület) 7.

Sílövészet

Gyallai Soma (Gyötri Klub - Gyöngyös) 2.

Pónya Sára (Gyöngyösi Honvéd Zalka SE) 3.

Sportlövészet

Péni István (UTE) 5.

Dávid Krisztina (Budapesti Honvéd SE) 1.

Súlyemelés

Nagy Péter (Szegedi Lelkesedés SK) 9.

Boros Viktória (Szombathelyi Haladás VSE) 1.

Szektorlabda

Szektorlabdaszakág

Pákai György (DÖKE Komló) 5.

12 érintéses szakág

Kiss Levente (Debreceni SC) 5.

Szinkronúszás

Farkas Linda Dóra (Budapesti Honvéd SE) 1.

Szkander

Barzsó Alex (Sárorsdi Animal SE) 1.

Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorlók SM) 5.

Szörf

Morvai Bálint (Magyar Szörf Akadémia Sportegyesület) 1.

Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 1.

Szumó

Buzás Patrik (Érdi Spartacus SC) 1.

Lemák Diána (Érdi Spartacus SC) 2.

Tájfutás

Jónás Ferenc (Szegedi Vasutas SE) 1.

Mag Viktória (Salgótarjáni Dornyay SE) 1.

Táncsport

Akrobatikus rock and roll

Bánhidi Dániel, Czetl Fanni (GALAXY Rock n' Roll Klub)

Versenytánc

Andrea Silvestri, Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület)

Teqball

Bányik Csaba (Phoenix Teqball Akadémia)

Izsák Anna (Balatonakarattyai Lábtenisz Klub)

Tekvandó

Salim Omar Gergely (MTK Budapest) 1.

Patakfalvy Luca (MTK Budapest) 6.

Tenisz

Fucsovics Márton (MTK Budapest) 9.

Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) 1.

Testépítés és fitnesz

Testépítés

Nyircsák József (Getfit SE) 2.

Fitnesz

Balogh Eszter (Marcipán Fitness SE) 1.

Tollaslabda

Krausz Gergely (Multi Alarm SE) 8.

Sárosi Laura (El-Co Tech Tisza Tollas SE) 8.

Torna

Szertorna

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 1.

Kovács Zsófia (Dunaújvárosi Központi SE) 5.

Aerobik

Mazács Fanni (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 3.

Bali Dániel (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 7.

Akrobatikus torna

Bernáth Dorina-Stattner Noémi 13-20 női páros (Balance Akrobatika és Torna Club) 1.

Gumiasztal

Vincze Ákos (DKSE) 1.

Triatlon

Bicsák Bence (PSN Zrt.) 4.

Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) 3.

Úszás

Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 3.

Kapás Boglárka (UTE) 2.

Nyílt vízi

Rasovszky Kristóf (Balaton Úszó Klub Veszprém) 3.

Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) 3.

Vitorlázás

Berecz Zsombor (Procelero SE) 11.

Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 9.

Vívás

Szilágyi Áron (Vasas SC) 6.

Márton Anna (BVSC) 4.

Vízilabda

Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda) 1.

Magyari Alda (UVSE) 1.