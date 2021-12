A férfi Futsal NB I. 15. fordulójában igazi rangadó várt a Mezei-Vill FC-re, hiszen a másik hajdú-bihari együttes, a DEAC látogatott csütörtök este a Pálfi István rendezvénycsarnokba. Nemcsak nevében volt derbi az újfalui mérkőzés, hiszen a felsőházért folytatott csatában minden pontra szüksége van a csapatoknak.

A hazaiak jóval koncentráltabban futsaloztak az első félidőben, ami gólokban is megmutatkozott. Az MVFC pontrúgásokkal mattolta több alkalommal is a debreceni gárdát. Először egy szögletet követően Rafinha talált be, aztán a második, majd a negyedik gólját is oldalberúgást követően szerezte a Mezei: előbb Rábl bombázott a hosszú alsóba, aztán Szabó lőtt közelről a kapuba. A kettő között pedig Rácz ért szerencsétlenül bele egy felszabadításba, így 10 perc elteltével már 4–0 volt Trencsényi János együttesének. A DEAC a szünet előtt Szentes-Bíró révén szépített, jelezvén, hogy még nem adták fel a küzdelmet.

A pihenőt követően is eseménydúsan folytatódott a csata, megint szöglet után talált be Rafinha, amire Rácz válaszolt közeli góllal, de egy kontrát követően nemrégiben visszatérő Sidnei is gólt szerzett, így a 34. percben már 6–2-re vezetett a Mezei-Vill. A DEAC becsületére legyen mondva, hogy végig küzdött, de nem nagyon jött össze a debrecenieknek semmi, ha nem Mezei, akkor a kapufa állta útjukat. Egy kontrából ráadásul Nagy növelte a hazai előnyt, amivel be is állította a 7–2-es végeredményt, így a két együttes egyaránt 26 ponttal mehet téli szünetre.

BA

Férfi Futsal NB I. alapszakasz, 15. forduló

MVFC Berettyóújfalu–DEAC 7–2 (4–1)

Berettyóújfalu, Pálfi István Rendezvénycsarnok, 200 néző. Vezették: Szilágyi Norbert, Takács Ákos.

MVFC: Mezei – Nagy I., Rábl, Sidnei, Rafinha. Cserék: Sándor M., Sipos R., Tóth A., Rézműves, Szabó P., Gál I., Szatmári, Nagy D., Takács Z. Vezetőedző: Trencsényi János.

DEAC: Dobi – Faragó, Szentes-Bíró, Vass O., Harmati. Cserék: Krajcsi, Rodrigo, Thiago, Rácz Zs., Berecz, Sándor A., Sebestyén, Szabó J. Vezetőedző: Elek Gergő.

Gól: 1–0 Rafinha (7.), 2–0 Rábl (8.), 3–0 Rácz (öngól – 11.), 4–0 Szabó P. (17.), 4–1 Szentes-Bíró (20.) 5–1 Rafinha (22.), 5–2 Rácz (23.), 6–2 Sidnei (24.), 7–2 Nagy I. (32.).