Ahogy arról októberben beszámoltunk, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) színeiben folytatja pályafutását a tokiói olimpián 13. helyezett gátfutó, Szűcs Valdó. A háromszoros magyar bajnok, olimpikon atlétát az Egyesült Államokból való hazaérkezését követően hivatalosan kedd délután mutatta be a cívisvárosi klub a Gyulai István Atlétikai Stadionban.

Szűcs Valdó New Yorkban él, az angol James Hillier állítja össze az edzéstervét, de amikor Magyarországon lesz akkor a cívisvárosban készül majd Suba Lászlóval és Kozák Lucával.

– Nagyon örülök, hogy a Debreceni Sportcentrumhoz igazoltam. Nehéz volt az idei év, volt egy hajlítóizom-sérülésem az esztendő elején, ami miatt úgy döntöttünk, hogy kihagyom a fedett pályás ob-t, és az Európa-bajnokságot is. Az olimpián úgy érzem, helytálltam, úgy mentem ki, hogy egyéni csúcsot futok, közel is voltam hozzá. Nyolc századon múlt a finálé, ez a különbség nagy motivációt jelent számomra, hogy a jövőben már az én javamra döntsön majd. Szeretném felülmúlni az egyéni legjobbamat mind fedett, mind szabadtéren. Baji Balázs országos rekordja 3 századra van a sajátomtól, ezt is szeretném megdönteni – mondta el a 26 éves atléta, aki számára nagy motivációt jelentett, hogy Kozák Lucával és Suba Lászlóval készülhet a jövőben.

Forrás: Czinege Melinda

A sajtótájékoztatón Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, a városnak fontos a Debreceni Sportcentrum, hiszen sok sportágat képviselnek, példaképeket állítva az emberek elé. – A város vezetése az elkövetkező években is megadja majd azt a támogatást, ami a megfelelő színvonalú működéshez szükséges. Örülök, hogy Szűcs Valdó személyében egy újabb példakép, a tokiói olimpián legsikeresebb férfi magyar atléta csatlakozik hozzánk. Így a női szakág mellett, most már a férfi oldalon is a DSC-SI viszi a magyar gátfutás krémjét – mutatott rá.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője arról beszélt, a DSC-SI szeretné megtartani a vezető helyét a jövőben is. A sportvezető szerint ehhez leginkább két dolog szükséges: a minél szélesebb utánpótlás, és azok a példaképek, akik amolyan zászlóshajóként adnak motivációt a fiataloknak. Utóbbiak közé tartozik mostantól Szűcs Valdó is, aki a következő években tovább emelheti a klub eredményességét – fejtette ki.

Meghosszabbítható

A sportoló és a klub szerződéséről Makray Balázs stratégiai és sportszakmai igazgató azt mondta, a papírra a 2024-es párizsi olimpia dátumát írták, de az egyezség természetesen meghosszabbítható.

– Mi mindig olyan személyiséget keresünk, aki illik a rendszerünkbe. Valdó pont ilyen: céltudatos, és elhivatott sportoló. Vidéki srácként küzdötte fel magát a magyar férfi gát csúcsára, és közel áll a nemzetközi berobbanáshoz is. Nagyon megtisztelő, hogy minket választott, mi mindent megteszünk majd a további fejlődése érdekében – mondta Makray Balázs, aki arra is felhívta figyelmet, mostantól a DSC-SI-ben pallérozódó majdnem 200 fiatal atléta Kozák Luca mellett már Szűcs Valdótól is ellesheti a mozdulatokat, és a profizmust.

MSZ