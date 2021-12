A remek csapatteljesítmény mellett ők adják a góllövőlista vezetőjét is, Urbin Péter személyében, aki tizenhétszer mattolta az ellenfelek kapusait. A Hajdú-bihari Napló arra kérte Lajos Ferenc vezetőedzőt, hogy értékelje csapata őszi szezonját. – Mindenképpen öröm számunkra, hogy az első helyen végeztünk féltávnál. Amiatt, hogy csak két ponttal előzzük meg a második helyezett és egyben legnagyobb rivális Monostorpályit, viszont némileg elégedetlenek is vagyunk – kezdte a listavezető edzője, aki kiemelte, hogy a nyári felkészülési időszakban egyértelmű célként a bajnoki címet fogalmazták meg magukban.

Lajos Ferenc | Fotó: Napló-archív



A szakember arról is beszélt, hogy milyen célokkal kezdik el a januári felkészülési időszakot. – A legfontosabbnak azt tartom, hogy minél több fiatalt be tudjunk építeni a csapatba, ami köszönhetően annak, hogy az MLSZ szemében fontos szerepet játszik klubunk az utánpótlást tekintve, mindenkinek hasznára válna. Természetesen továbbra is célunk, hogy domináns és eredményes futballt játsszunk – folytatta az edző, aki szerint fontos kiszolgálni a szurkolóikat, hiszen nem is olyan rég még NB I.-es bajnoki mérkőzéseken lépett pályára a Balmaz.

Megállnák a helyüket



A bajnoki címre törő együttesnél elkerülhetetlen a kérdés, hogy az NB III.-ban megállná-e a helyét. – Úgy gondolom, hogy ha ott is a megfelelő motivációval rendelkeznének a játékosaim, akkor nem lennének egy osztállyal fentebb sem kiesési gondjaink, és meg tudnánk ragadni a harmadik vonal mezőnyében – zárta gondolatait Lajos Ferenc. Kérdésünkre elárulta, hogy a remek egyéni teljesítmények mellett külön öröm számára, hogy csapatként is nagyon erős együttesről beszélhetünk, és ebben látja a siker kulcsát. A Balmazújváros a sereghajtó egyeki gárdát fogadja majd az első tavaszi bajnokin.

Orosz Krisztofer