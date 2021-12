Egy góllal, 25–24-re kapott ki a magyar női kézilabda-válogatott Németországtól a spanyolországi világbajnokságon hétfő este. A csoport elsőségről döntő összecsapás eredménye azt jelentette, hogy a németek vittek tovább négy pontot a középdöntőbe, míg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata két ponttal kezdi a következő etapot. A németeken és a mieinken felül az első kör E, valamint F csoportjainak továbbjutóiból létrejött III. csoportba kapott még besorolást Szlovákia, Dánia, Dél-Korea és Kongó. Utóbbi három együttessel fognak még játszani a magyarok, tehát ennyi mérkőzés áll rendelkezésre, hogy a továbbjutást jelentő első két hely valamelyikére odaérjenek Vámos Petráék. A Hajdú-bihari Napló Bíró Imrét, a DEAC férfi együttesének vezetőedzőjét kérte fel arra, elemezze ki a németek elleni találkozót, valamint latolgassa a válogatott továbbjutási esélyeit.

– Nem egy hálás feladat vereség után értékelni, hiszen érzelmileg óhatatlanul elköteleződik az ember a válogatott felé – ismerte el a korábbi 125-szörös válogatott kapus. – Ezen a mérkőzésen is visszaigazolódott, amit a szövetségi kapitány már korábban mondott, miszerint keresi a belső védőket. A belső területeken mindhárom csoportmeccsen elveszítettük a csatát védekezésben, és ez a németek ellen már a mérkőzésünkbe került. Hétfőn három dolgot nem tudtunk hátul megoldani. Az átlövésekkel szembeni hatékony védekezést, ami azt jelenti, hogy nem volt kapus-védő együttműködés. Nem volt takart felület, és nem voltak a kapus számára védendő felületek. A második, hogy nem tudtuk megoldani a húzásos játék, vagy a kontrajáték beálló megváltását. Amikor egy irányító-átlövő, vagy egy másik átlövő kapcsán háromszög játékot alakítottak ki a németek, és a bejátszották a labdát, a védők soha nem voltak közelben. A harmadik pedig az, hogy az ellenfél irányítójával egy az egyben hagytuk védekezni a védőinket. Támadásban pedig a kapitány mondta ki, hogy 21 technikai hibát vétettünk. Most ennek két magyarázata van: vagy stresszeltek a kézilabdázóink, vagy a labda sebessége nem volt a játék kapacitásnak megfelelő. Úgy gondolom, inkább utóbbiról volt szó, sokkal gyorsabban járattuk a labdát annál, hogy érzékeljük a saját pozíciónkat, a védő helyzetét, és az ebből adódó lehetőséget. Nem kell gyorsan játszani, olyan sebességgel kell kézilabdázni, amit a játékos még tud kontrollálni. A németek jól kiszúrták azokat a hiányosságokat, vagy azokat a lehetőségeket, amely a magyar válogatott összetételéből adódhatott. Észlelték a védőink bizonytalanságát a távoli lövésekkel szemben: kiválasztották azt a védőt, akire rá kell menni a lövések befejezésekor. A beálló megjátszásakor is szépen megtalálták a kínálkozó területeket, pedig ezeket jobb védekezéssel meg lehetett volna oldani, és akkor lehet most nem vereségről beszélgetünk – elemezte a világbajnoki ezüstérmes.

A magyar válogatott szerdán Dánia ellen kezdi meg a középdöntős szakaszt a vb-n, majd pénteken Kongó, vasárnap pedig Dél-Korea ellen játszik Granollersben. Bíró Imre szerint minden dán csapatot jellemez a tudatosság, a masszivitás, és a stabilitás.

– Bravúrra lesz szükség, hogy életben tartsuk a továbbjutási reményeinket, hiszen csak két csapat megy tovább ebből a körből. A németekkel szemben már lépéshátrányban vagyunk, tehát nekünk igazából három győzelemre lenne szükségünk ahhoz, hogy reális esélyünk legyen a nyolc közé jutásra – mondta el a szakember.

A Dánia-–Magyarország mérkőzés szerdán 20.30 perctől kezdődik, melyet a Duna World élőben közvetít.

MSZ

III. CSOPORT

1. Dánia 2 2 – – 68–41 4

2. Németország 2 2 – – 56–45 4

3. Dél-Korea 2 1 – 1 60–58 2

4. Magyarország 2 1 – 1 56–54 2

5. Csehország 2 – – 2 50–63 0

6. Kongói Köztársaság 2 – – 2 41–70 0

A III. csoport menetrendje

December 8., szerda

15.30: Dél-Korea–Csehország

18.00: Németország–Kongó

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

December 10., péntek

15.30: Dél-Korea–Németország

18.00: MAGYARORSZÁG– Kongó

20.30: Dánia–Csehország

December 12., vasárnap

15.30: Csehország–Kongó

18.00: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea

20.30: Dánia–Németország