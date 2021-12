Az NB III. 20. fordulójában a HSE együttese a Nagyerdei Stadionban zárta az évet a kis Loki vendégeként vasárnap délután. A találkozó végig jó iramban zajlott, az első félidő kiegyenlített játékot hozott; mindkét csapatnak voltak lehetőségei, amelyekből 1–1 gólt szereztek. A hazai oldalon Sármány Kristóf talált be büntetőből, amelyet Lukács Zsombor egalizált. A második játékrész eleje is hasonlóan folytatódott, egészen az újabb debreceni gólig, amelyet Talpalló Norbert jegyzett. Innentől kezdve teljesen a vendégek vették át az irányítást, amely meg is mutatkozott két igazán remek Máté János-szabadrúgásban, amellyel megfordította, és meg is nyerte az összecsapást Csillag László együttese.