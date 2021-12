Szinte még csak most kezdődött az OTP Bank Liga 2021-2022-es bajnoksága, máris féltávnál járnak a csapatok, igaz, egyetlen játéknap még hátravan az őszi szezonból. Nagy túra vár a Lokira, hisz december 19-én az ország másik végébe utazik a csapat, mégpedig a Gyirmót FC Győr otthonába. Az NB I. két újonc csapata mérkőzik meg egymással vasárnap 16 óra 30 perctől az Alcufer Stadionban, a tét pedig mind a két fél számára óriási.



A Gyirmót sereghajtóként, míg a Loki a tabella 9. helyéről várja az 5. egymás elleni élvonalbeli összecsapást.



Az örökmérleg egyértelmű debreceni fölényt mutat, mind a négy találkozót megnyertük, ráadásul 13 lőtt gól mellett mindössze 2-t kaptunk. Érdekesség viszont, hogy tavaly az NB II.-ben mind a kétszer vasárnapi ellenfelünk nyert, idegenben 1-0-ra, hazai pályán 2-0-ra kaptunk ki – írja a dvsc.hu. Ez azonban már az első osztály, és amennyiben ezúttal is nyerünk, hét ponttal lerázzuk a gyirmótiakat; már csak ezért is lenne nagyon lényeges a győzelem, valamint, hogy egy újabb sikerrel és jó szájízzel menjünk a téli szünetre. A Ferencváros 2-0-s legyőzése remélhetőleg nagy lökést és önbizalmat ad a játékosok számára, hogy visszatérjenek a helyes útra, és az év utolsó bajnokiján is három ponttal gazdagodjanak.



A Gyirmót egyébként három meccs óta nem szerzett pontot, a Fehérvártól, a Mezőkövesdtől és a Puskás Akadémiától egyaránt vereséget szenvedett.



Hazai pályán egyszer nyert eddig az idei kiírásban, a Paks felett 2-1-es sikert aratott még október közepén. A Loki és a Gyirmót szeptemberben, a 6. fordulóban csapott össze egymással a bajnokságban. A gól nélküli első játékrészt követően beindult a Loki-henger, Ugrai Roland és Sós Bence duplázott, valamint Bévárdi Zsombor is betalált, így magabiztosan, 5-0-ra ütöttük ki a sárga-kékeket.



Most is a győzelem reményében lépnek pályára a debreceniek az év utolsó meccsén, ám biztos, hogy nem lesz könnyű dolguk. A védőknek külön figyelniük kell majd Varga Barnabásra, aki 6 találatával vezeti a gyirmótiak házi góllövőlistáját, de a 9 alkalommal eredményes cívisvárosi támadó, Ugrai Roland is újabb találatokkal segítené a Lokit a sikerek elérése érdekében.