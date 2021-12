A DEAC jégkorongosai az Újpestet fogadták karácsony második napján az Erste Ligában. Az ünnep ellenére szép számú nézősereg gyűlt össze a 19 órás kezdésre a Debreceni Jégcsarnokban.

Hatalmas iramban kezdett bele az összecsapásba a két gárda, és már az elején megdolgoztatták Rajna Miklóst és Hetényi Zoltánt is, akik egy-egy bravúrral vétették észre magukat. Aztán 5 perc elteltével megérkezett az első gól is, Suter talált be, de egy percen belül jött is az egyenlítés a debreceni csapatkapitány, Berta révén. Nem sokáig volt azonban 1–1, hiszen a vendégek tovább rohamoztak és Just révén megint előnyhöz jutottak. A tempó az egész harmadban rendkívül gyors volt, és mikor már úgy tűnt, hogy marad az eredmény a szünetre, akkor megint jött egy gyors gólváltás Suter és Spirko révén, így 2–3-nál vonultak öltözőbe a csapatok.

A második játékrész első 10 perce hatalmas küzdelemmel telt, aztán megint beindult a gólgyártás. Előbb Coatta és Just révén egy percen belül két találatot is szerzett a fővárosi alakulat, amivel már 5–2-re vezettek. Azonban megint csak nem adta fel a hajdúsági gárda, és néhány minutummal a kapott gólokat követően rövid időn belül két gyors válasz is érkezett Berta és Kulesov révén, visszakapaszkodva ezzel 5–4-re.

Az utolsó harmadban is hatalmas iramot diktáltak az együttesek, egészen hullámzó volt a játék, volt, hogy az Újpest szorította be a DEAC-ot, aztán előfordult olyan is, hogy a vendégek nem tudtak hosszú ideig kijönni a harmadukból. Ezúttal is szenzációs védéseket mutatott be Hetényi és Rajna is, ennek is köszönhető, hogy sokáig nem esett gól. Az utolsó percekben emberelőnyben volt a DEAC, ráadásul a kapust is lehozta György József, aminek meg is lett az eredménye, hiszen 15 másodperccel a vége előtt egyenlített a DEAC, és jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban aztán emberhátrányba került a debreceni együttes, amit az Újpest Benk révén kihasznált és 6–5-re megnyerte a meccset.

Bakos Attila

A tények

Erste Liga alapszakasz

DEAC–UTE 5–6 (2–3, 2–2, 1–0, 0–1)

Debreceni Jégcsarnok, 600 néző.

Gól: 0–1 Suter (5.), 1–1 Berta (6.), 1–2 Just (8.), 1–3 Suter (20.), 2–3 Spirko (20.), 2–4 Coatta (29.), 2–5 Just (29.) 3–5 Berta (32.), 4–5 Kulesov (33.), 5–5 Kulesov (40.) 5–6 Benk (43.)