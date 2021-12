Az Loki elmúlt találkozóin Gróf Dávid több bravúrral is hozzásegítette a gárdát a pont, vagy pontok szerzéséhez. – A ZTE ellen a hazai meccsünkön játékban jobbak voltunk, mégis vereséget szenvedtünk. Most szeretnénk ezt megfordítani, és mi elhozni Egerszegről a három pontot. Nehéz találkozóra számítunk, de egész héten jól dolgoztak a fiúk, úgyhogy remélem, hogy most tényleg elindulunk abba az irányba a hétvégén, amerre tartani szeretnénk – mondta a DVSC kapusa. Gróf szerint akaratosan küzdeni kell az utolsó labdáig ahhoz, hogy sikerrel térjen haza a piros-fehér gárda a hosszú túráról. A hálóőr minden erejével a futballra koncentrál, azonban nemrég a magánéletben is egy új, nagyon fontos feladata lett, hiszen megszületett a várva várt kislánya, Tia. – Úgy érzem, hogy megváltozott az életem, persze a jó irányba. Mindig is tudtam, hogy óriási dolog szülőnek lenni, de átélni még csodálatosabb. Most már otthon vannak velem a lányok és fantasztikusan érzem magam. Úgy alakítottuk a dolgokat, hogy tudjak azért pihenni az edzésekre és a meccsekre is, ez egyelőre nagyon jól működik, szóval tényleg teljes a boldogság – osztotta meg élményeit az ifjú apuka.

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport