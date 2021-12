A jégkorongozók a Titánok felett arattak kiütéses győzelmet, és sikerrel zárták a hétvégét a kézilabdázóik, a női futsalosok és a női röplabdázók is.

A Debreceni Egyetem jégkorongozói a Titánokat fogadták péntek este az Erste Ligában, és kiütéses, 7-0-s győzelemmel örvendeztették meg a közönséget - írja a DEAC honapja.

– Igazán szuper volt, hogy hatvan percen keresztül azt tudtuk játszani, amit szerettünk volna. Az jelentette a kulcsot, hogy a Fehérvárnak csak egy lövése volt 2-0-s előnynél az első harmadban – amit Antek Tomi kivédett –, ha ezt belövik, visszajöhettek volna a meccsbe, és akkor máshogy alakult volna minden. Karaktert mutattunk, kihasználtuk a helyzeteinket és jó meccset játszottunk – értékelt Kecskeméti Áron másodedző.

A DEAC női futsalosaira az Astra elleni rangadó várt vasárnap este. Quirikó Vivien együttesét fűthette a bizonyítási vágy, hiszen az üllőiek október elején 5-1-re nyertek a DESOK-ban. Feszült hangulat jellemezte a mérkőzést, látszott, hogy egyik csapat sem akarja feladni a biztos védekezést. A meccs első felében inkább a debreceniek domináltak, de a folytatásban a hazaiak is alakítottak ki helyzeteket, végül Horváth Viktória 39. percben szerzett góljával nyert a DEAC 1-0-ra.

A Cegléd elleni bravúros győzelem után a Pick Szeged U21-es csapata felett is diadalmaskodott a DEAC a kézilabda NB I./B-ben. Bíró Imre gárdája hazai pályán, egy végig kiélezett összecsapáson 29-27-re nyert, és feljött a hatodik helyre.

A DEAC Extraligás férfi röplabdázói az NB I.-ben szereplő Rákosmentét látták vendégül vasárnap délután. A Magyar Kupa-párharc első meccsére adminisztratív okok miatt nem tudtak kiállni a debreceniek, így ellenfelük 3:0-s előnnyel várhatta a visszavágót, de így is reális esélyük volt a továbbjutásra. Az első három szettet viszonylag simán hozták is a DEAC játékosai, ám a mindent eldöntő aranyszettben a vendégek alaposan megtréfálták a csapatot: 17:15-re nyertek, így összesítésben ők jutottak a legjobb nyolc közé.

A DEAC női röplabdázói vasárnap este a Diósgyőrt fogadták a DESOK-ban. Kuszkó Zsolt együttese az előző fordulóban elveszítette a Nyíregyháza elleni rangadót, de hazai környezetben visszatért a helyes útra, és simán nyert 3:0-ra.

A DEAC futballistái a DVTK II. otthonában zárták az évet vasárnap délután. Az ütközet nem a legideálisabb körülmények között zajlott, mivel Miskolcon havazott a nap folyamán, így a pálya minőségével is meg kellett küzdenie a két együttesnek. A hazaiak már 3-1-re is vezettek, ám innen sikerült fordítania a DEAC gárdájának, és végül 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A DEAC húsz játéknap alatt negyvenöt egységet zsebelt be, ezzel a harmadik helyen telel az NB III. Keleti csoportjában.

Hétvégén Budapesten rendezték az I. Széchenyi Egyetemi Tenisz Kupát (MEFS), amely több mint száz résztvevővel zajlott, hallgatók és oktatók versenyeztek a végső sikerért. A dolgozók közül négyen képviselték a Debreceni Egyetemet: Bágyi Kinga, Varga Beáta, Bellér Gábor és Varga Emil. Mindannyian kiválóan teljesítettek, hiszen összesen három arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel térhettek haza.