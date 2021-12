A DEAC kosárlabdacsapata egy rendkívül izgalmas összecsapáson, hosszabbítást követően 94–85-re legyőzte a Kecskemétet szerda este a Tippmix Férfi NB I. A csoport 13. fordulójában. A rendes játékidő utolsó perceiben felváltva vezetett a KTE és az egyetemi gárda, aztán 82–82-nél szólalt meg a duda, a ráadás öt percében azonban egyértelműen fölényben játszott Jorgosz Vovorasz együttese, és megérdemelten nyert.

A találkozón – az idényben eddig kevesebb lehetőséget kapó – Neuwirth Bence meghálálta a bizalmat, és az első félidőben 3 hárompontost is elsüllyesztett a hazaiak gyűrűjében. A meccs után a fiatal játékos értékelt a Hajdú-bihari Naplónak. – Egy tipikus ki-ki meccset játszottunk, de számíthattunk rá, hogy ez a Kecskemét, főleg hazai pályán nagyon erős. Sokat készültünk ellenük taktikailag, és talán ennek is köszönhető, hogy a végjátékban mi voltunk a jobbak – fejtette ki véleményét, majd elárulta, hogy mit várt tőlük a görög szakember a hosszabbításban. – Igazából nem sokkal különbözött a hadrend a rendes játékidő utolsó perceihez képest, összességében folytatnunk kellett, amit addig csináltunk és igyekeztünk föléjük kerekedni – mondta.

A fiatal dobóhátvéd elmondása szerint jól érezte magát a pályán, és nagyon örült a bizalomnak Vovorasz mester részéről, aki agresszív védekezést, illetve a taktikai elemek betartását kérte tőle. A jó teljesítményéhez hozzájárult, hogy a rutinosabb csapattársak is nagyon sokat segítettek neki a mérkőzés folyamán.

Kosárlabda az ünnepek alatt

A DEAC számára a szerdai találkozónak nemcsak a 2 bajnoki pont miatt volt nagy tétje, hanem mert ezzel a győzelemmel biztosította be a helyét a Magyar Kupa nyolcas döntőjében. Ezenkívül Neuwirth Bence szerint fontos volt, hogy jó hangulatban várják a karácsonyt.

A DEAC kosárlabdázói csütörtökre kaptak pihenőt a stábtól, azonban az ünnepek alatt is készülnek tovább, hiszen fontos bajnoki találkozók várnak rájuk ebben az időszakban is. – Nem sok időnk van pihenni, hiszen hétfőn már jön a következő megmérettetés, a sorsolásunk így jött ki, hogy még ilyenkor is meccseink vannak, úgyhogy keményen dolgozunk tovább – hangsúlyozta Neuwirth Bence. Az egyetemisták hétfőn este Nyíregyházára látogatnak a bajnokság 14. fordulójában.

Bakos Attila