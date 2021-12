A DEAC férfi futsalosai az előző hónapok során sok szép diadallal örvendeztették meg a drukkereket. A képet árnyalja, hogy Elek Gergő legénységének a rangadók házon kívül nem a tervek szerint sikerültek. A vezetőedző az évértékelőjében a gárdát sújtó sérüléshullámról és a folytatásról is beszélt. Elmondta, vegyes érzések vannak benne az eddigi teljesítmény miatt.

– A szezon eleje szépen sikerült, az első fordulóban a Kecskemétet fektettük két vállra, ez pedig lendületet adott. A folytatásban az úgynevezett kis csapatokat domináns játékkal győztük le. Idegenben a rangadóinkon többször gyermeteg hibát követtünk el, és ennek köszönhetően nem volt reális esélyünk a pontszerzésre. Sajnos már a nyitányon sem tudtunk teljes kerettel kiállni, és a sérülések a folytatásban is megnehezítették a dolgunkat. Ha jól emlékszem, egyedül az Aramis ellen számíthattam az összes játékosomra. Siska Gergő például csak hét meccsen lépett pályára, ami azért jelent gondot, mert a taktikánkat a centerjátékra alapoznánk, és ebben neki nagy szerep jutna – fogalmazott a deac.hu-nak.

Különösen fájónak nevezte, hogy több idegenbeli meccsen is óriási hibákat követtek el az alapemberek.

Forrás: deac.hu

Óriási harc zajlik a felsőházért. Arra a kérdésre, hogy számított-e erre a bajnokság előtt, azt válaszolta, hogy nem gondolt rá. – Úgy véltem, hogy azok a gárdák, akik tavaly a felsőházba kerültek, idén is csont nélkül bejutnak. A nézők nyilván örülnek, hogy ekkora csata megy, én már kevésbé, hiszen szedhetem a szívgyógyszert… A viccet félretéve, ebből a magyar futsal protifálhat, mivel a tehetségek kiélezett találkozókon szerezhetnek értékes tapasztalatokat. Idén a külföldi szabálynak köszönhetően a klubok maximum két légióst vethetnek be. A döntés minket annyira nem befolyásolt, ugyanis évek óta főleg a fiatalok szerepeltetésére fókuszálunk. Jó úton járunk, ezt támasztja alá, hogy az U23-as válogatottba négy játékosunk került be, továbbá a felnőtt nemzeti együttesben szintén számítnak a DEAC futsalosaira – mondta.

A jövőre nézve kifejtette, a Veszprém elleni találkozón sem tesznek le a pontszerzésről, bár az ellenfének nagyobb tét forog kockán. Ha a csapat a Nyírgyulajt és az Újpestet legyőzni, akkor teljesítik a céljukat. Szeretnének bekerülni a Magyar Kupa négyes döntőjébe, bár sok függ a sorsolástól. – Az előző idényben Fortuna nem fogta a kezünket, hiszen korán meg kellett küzdenünk a Veszprémmel idegenben, bízunk benne, hogy most kegyesebb lesz velünk – zárta szavait.