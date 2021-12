Véget ért az őszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban, és nem mehetünk el szavak nélkül a Kaba kiugró teljesítménye mellett. A kék-fehérek a megszerezhető negyvenöt pontból harminckettőt gyűjtöttek össze, ezzel a harmadik helyről vághatnak majd neki a tavaszi idénynek.



A kabaiak a tavalyi idényt a nyolcadik helyen zárták, amelyet a vezetőség nem értékelt pozitívan, így a nyáron Tóth Pétert nevezték ki edzőnek. A Hajdú-bihari Napló a fél év alatt szerzett benyomásokról, valamint a tavaszi felkészülésről kérdezte a szakembert.

Nagy mértékben átalakult kerettel vágtunk neki a szezonnak, azonban így is az első hat hely valamelyikének megszerzését tűztük ki. A tabellán jelenleg elfoglalt helyünk is azt mutatja, hogy képesek leszünk elérni a kitűzött céljainkat

– kezdte beszámolóját a rutinos mester.



Több edzőmérkőzés



A szakember január 5-én tartja majd az első edzést csapatának, hiszen február 19-én már a DASE-val játszik fontos bajnoki mérkőzést a kabai együttes. – Nagyon kemény felkészülést terveztünk, hiszen öt edzőmérkőzést is lekötöttem már, többek között olyan felsőbb osztályú csapatok ellen, mint a Füzesgyarmat vagy a Tiszafüred, ennek alapján kiváló erőfelmérő lesz minden mérkőzés az előszezonban – taglalta.



A nyáron sok labdarúgó távozott a kék-fehérektől, ám az eredményekből később mégis úgy látszott, hogy jól összeállt a keret. Azonban a vezetőedzőtől megtudtuk, a téli átigazolási időszakban szeretnének igazolni.

Egy támadó és egy több poszton bevethető védekező szellemű játékos megszerzése szerepel a terveink között

– mondta el Tóth Péter.



A Kaba harmadik helyen fordulhat majd a tavaszi szezonra, amelyhez több kiemelkedő egyéni teljesítmény is hozzájárult. – Kovács Martin és Bajnók Imre összesen 26 góllal segítettek minket ehhez a sikerhez, előbbi 16, míg utóbbi 10 alkalommal talált be. A két gólgyáros mellett kiemelném még kapusunk, Baranyai Sándor hatékonyságát a kevés kapott gól miatt – zárta gondolatait a kabai vezetőedző, aki hálás a vezetőségnek és a város polgármesterének is a rengeteg támogatásért.

Vadicska Olivér