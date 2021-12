A mérkőzés első pontját a vendégek szerezték, ám a DSZC-Eötvös DSE 4:1-re átvette a vezetést Débora Ribeiro Araújo, Tóth Kinga és Fehér Anna Ditta támadásaival, valamint Béni Kitti ásznyitásával. Ezután egy hazai támadási hiba következett, amit Horváth Petra ütései révén kihasználtak a budaörsiek, akik 5:5-nél kiegyenlítettek. Berza Fanni ütése után ismét vezetett az Eötvös, de aztán átvették a játék irányítását a Pest megyeiek. Az sem segítette a hazaiak dolgát, hogy amikor lehetőség lett volna a felzárkózásra, akkor nyitást rontottak. A szett végén mindkét csapat eredményesen fejezte be támadásait, így a vendégek megnyerték a kezdőszettet.

A második játszmában is a házigazdák kezdtek jobban, 3:1-re, 6:4-re és 9:6-ra is vezettek, majd Débora Ribeiro Araújo két támadást is outra ütött, a vendégek pedig éltek a lehetőséggel: átvették a játék irányítását és a vezetést. A végjáték hasonlított az előző játékrész befejezésére, hazai nyitásrontások könnyítették meg a Budaörs dolgát. Az utolsó pontok mindkét oldalon eredményes támadásokból születtek.

A harmadik játékrészben Béni Kitti szerzett néhány pontos előnyt nyitásokból a csapatának. A vendégek ugyan többször közelebb kerültek, de a hazaiak lelkesen mezőnyöztek, és a végjátékra visszaszerezték 4-5 pontos előnyüket. Bár két szettlabdájuk is volt Fehérvári Vivienéknek, a végén mégis a budaörsiek örülhettek. A hazaiak támadói a végén nem vállalták be az ütéseket, ráadásul a játékvezetők is ekkor ítéltek hálóérintést és szabálytalan érintést a hazaiak ellen. Így bár nagyot küzdött a DSZC-Eötvös DSE, a pontokat a Budaörs vitte el, amely ezzel a felsőházi pozícióban folytathatja majd a pontvadászatot – tájékoztatta portálunkat a hajdú-bihari klub edzője.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb január 15-én, 15 órától a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikumban a Kispest SE ellen játszik.

A tények

DSZC-Eötvös DSE – Budaörsi DSE-Emericus 0:3 (-17, -18, -25)

DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum. Vezette: Rácz Gábor, Villás Tibor Richárd

DSZC-Eötvös DSE: Fehér Anna Ditta, Takács D. Orsolya, Ribeiro Araújo Debora, Berza Fanni, Tóth Kinga, Béni Kitti. Csere: Fehérvári Vivien (liberó), Pálfi Kitti, Juhász Flóra Anna, Kerek Zsuzsanna. Edző: Szombathy András

Budaörsi DSE-Emericus: Pisák Flóra Magdolna, Horváth Petra, Jakab Boglárka, Merza Zsófia Krisztina, Kiss Zsófia, Darvas Hanna. Csere: Futsek Sára Kármen, Liberó), Ujvárosi Boglárka (liberó), Vincze Sára, Tátrai Nikolett. Edző: Ujvárosi Levente Károly.