– Mi is nagyon izgatottan várjuk, hogy elkezdődjön az az esemény, amire idestova két éve készülünk. Számunkra a most bemutatott imázsfilm már megteremtette azt a hangulatot, azt a felfokozott atmoszférát, ami a lelátókon és az arénában vár majd ránk az Európa-bajnokság alatt. A képsorok jól visszaadják az energiát, az elszántságot és elkötelezettséget, ahogyan a várható feszültséget és izgalmakat is. Reméljük, hogy minél többen szeretnék majd ezt élőben is megtapasztalni és egyként szurkolni a magyar válogatottnak. Mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy vegye meg a jegyét már most, hogy januárban részese lehessen az élménynek! – fogalmazott Kovács Barbara, az Eurohandball 2022 Kft. ügyvezető igazgatója.